馬化騰退出財付通法定代表人 騰訊：已於10月獲央行批准

11月10日消息指，騰訊控股的第三方支付機構，微信支付與QQ錢包等的運營主體，財付通支付科技有限公司發生工商變更，馬化騰退出法定代表人職務，由林海峰接任，馬化騰仍任該公司董事長。林海峰為騰訊金融科技業務負責人。

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據了解，財付通支付科技有限公司是首批獲得中國人民銀行《支付業務許可證》的第三方支付機構，為微信支付、QQ錢包用戶提供支付服務。2019年6月，林海峰出任騰訊公司副總裁、騰訊金融科技負責人。財付通支付科技有限公司成立於2006年，實繳資本10億元人民幣，經營範圍包含：電子商務、電子支付、支付結算和清算系統的技術開發；計算機技術服務等。

根據澎湃新聞報導，企業查詢平台天眼查9日顯示了上述變更，騰訊公司受詢時對此表示，此次是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，於此前向主管部門提交變更申請，並於10月獲央行批准。據此前消息指，中國工商登記資料顯示，由騰訊持股的深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司此前發生工商變更，註冊資本由10億元（人民幣，下同，2億新元）增至25億元。騰訊回應稱，此次增資是8月份啟動，10月完成監管備案的，對公司資本金進行的正常調整。

中國銀保監會和央行上周就網絡小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見。意見明確，經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於10億元，跨省級行政區域經營網絡小額貸款業務的小額貸款公司的註冊資本不低於50億元，且均為一次性實繳貨幣資本。另據天眼查App顯示，近日，騰訊還申請註冊了“順風不浪”、“逆風不倒”、“穩住我們能贏”等商標，國際分類涉及科學儀器、教育娛樂等，商標狀態顯示為“商標申請中”。消息稱，這幾句話均與手機遊戲相關。