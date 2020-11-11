傳拜登上任對華強硬聚焦表態會否為台開戰

美國總統當選人拜登今後的對華政策，備受關注。港媒引述外國學者認為，美中關係將是美國新任總統的核心議題，拜登料將跟隨現任總統特朗普的路線，又認為他必須在上任之初表態，是否準備好為台灣開戰。其貿易政策預料也不會有重大改變，但大型零售業訂單轉回大陸可能成為趨勢。

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據東網今天報道說，美國大選：學者料拜登續對華強硬，促表態會否為台開戰。美國總統當選人拜登今後的對華政策，備受關注。德國學者戈爾拉奇（Alexander Gorlach）周二（10日）在當地報章刊文，指特朗普對中國大陸採取的強硬路線獲不少民主黨人支持，有關香港與台灣是兩黨間少數沒有爭議的議題。他認為，美國前總統奧巴馬依賴調解的外交路線已失敗，拜登很可能繼續採取對華強硬的路線，而最重要的議題將是台灣。據戈爾拉奇指出，特朗普在任內破天荒大幅加強與台灣的關係，但沒表明若台灣遭大陸攻擊，美國會否軍事介入；拜登必須在上任之初表態，以加強民主自由秩序的基礎。

東網引述美國維珍尼亞大學商學院教授陳朝暉預期，拜登不會大改特朗普的對華貿易政策。分析師章家敦亦認為，拜登可能保留特朗普的關稅政策，大多數人相信他會試圖藉此換取其他條件。據章家敦又預期，拜登上任後會有愈來愈多大型零售商，把採購訂單從美國轉向中國大陸供應商，因他們覺得拜登不會試圖將美中經濟脫鉤，此情況恐擴大美國對中國大陸的貿易逆差，將是拜登必須面對的政治難題。