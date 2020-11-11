北京授權港府繞過司法和法律程序DQ議員 4民主派議員隨即被廢

四名因人大決定而被取消議員資格的民主派議員，左起：楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。

中國人大常委會就撤銷香港立法會議員作出決定，訂明尋求境外勢力干預香港事務等不符合擁護《基本法》和效忠香港特區行為的立法會議員，「一經依法認定」，即喪失議員資格。意味港府可以繞過立法會議事規則和法庭，褫奪議員資格。港府亦隨即宣布，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌等四名立法會議員喪失資格。

廣告 繼續瀏覽後續

由於事出突然，正在舉行的立法會例行大會亦須暫停，以便處理相關事宜。根據議事規則，經法庭裁定觸犯刑期超過三個月的議員，定罪後也不會自動喪失議員資格，而須經由在席的三分之二議員投票通過，才可褫奪其議席。但現時人大常委會作出決定後，港府便繞過所有程序宣布四名在任議員喪失資格，立法會如何處理，有待商議。

19名立法會民主派議員日前已決定，若有任何一名議員被DQ(取消資格)，便會總辭。而被取消資格的四名議員在獲知人大決定後會見傳媒，當中，法律界議員郭榮鏗表示，對因服務港人而被取消資格，感到「只有光榮，絕無後悔」；而郭家麒則概嘆，事件反映一國兩制蕩然無存，中國政府當年承諾的立法會全由民主選舉產生，更是遙遙無期。

當初認同民主派延任的中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強在人大作出決定後改為支持議員總辭，他指出，當局取消議員資格本就是一件大事，更何況是無理地取消議員資格！他估計，未來民主派的路線會變得更困難。

一連兩日的全國人民代表大會常務委員會第23次會議今(11日)早結束，新華社於下午一時前獲「授權發布」常委會就香港立法會議員資格問題的決定。當中訂明，因宣揚或者支持“港獨”主張、拒絕承認中國對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港事務，或者具有其他危害國家安全等行為，即屬不符合擁護香港《基本法》和效忠香港的要求和條件，一經依法認定，即時喪失議員資格。不過，決定並未對「依法認定」所須程序。

《決定》在沒有解釋理據的情況下指出，《決定》適用於原定今年9月6日舉行的立法會選舉提名期間因上述情況被裁定提名無效的當屆議員，以及日後參選或當選議員。據此喪失議員資格者，由港府宣布。

港府隨即在新華社發表《決定》後的八分鐘發稿，指根據人大常委會上述《決定》，早前因常委會另一決定而接受延任的公民黨黨魁楊岳橋、成員郭榮鏗和郭家麒，以及「專業議政」議員梁繼昌喪失議員資格。

港府的公布，未經刊憲，而人大常委會的決定比中國全國性法律還要直接和大權，因為後者尚須納入附件三才由港府透過本地立法或空布後生效。

原訂9月舉行的立法會選舉，共有12人被裁定提名資格無效而不能參選，全屬民主派或本土派人士，當中包括上述四名立法會議員，但其中的黃之鋒正就選舉主任的行政裁決向法院提出上訴，楊岳橋等四人的提名資格是否屬於「依法認定」，在法律上可能將有爭議空間。