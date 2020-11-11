外緊內松：周五起外國人入境香港須到酒店檢疫兩周 粵澳入境港人23日起可免檢

港府宣布一系列新的防疫措施，基本上是放寬對粵澳兩個中國內地的入境限制，但收緊境外措施 2020年11月11日

基於中國疫情穩定，港府決定，由本月23日起，從廣東省和澳門回港的港人可豁免檢疫，若從陸路入境則須持有效核酸檢測陰性結果；另一方面，港府由後(13日)天起收緊從外國入境人士的管制，要求他們入境後須到酒店檢疫14天。

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居於廣東省和澳門的港人有約60萬，不少人因入境須強制檢疫14天而卻步回港，港府公布，由本月18日起，身處粵澳兩地的港人，可到網上申請參加23日落實的「回港易」計畫。根據計畫，在14天內未到過澳門或廣東以外地方，並持有回港前3日內發出的有效核酸檢測陰性證明人士，經陸路口岸抵港可獲豁免14天強制檢疫。政制及內地事務局主任袁民忠今(11日)早在記者會公布，計畫初期設有配額，深圳灣口岸每日名額三千人，港珠澳大橋的名額則為二千人。

計畫規定，每名香港居民最多能替三位同行人士申請，申請人其後須透過「粵康碼」或「澳康碼」將有效陰性檢測結果上載到香港衛生署的健康申報系統，取得綠色二維碼後，可以經便捷綠色通道入境香港，豁免檢疫14天。不過，港人回港後再返回中國內地或澳門，則仍須接受檢疫。

新港「旅遊氣泡」22日啟動

出席同一記者會的商務及經濟發展局局長邱騰華宣布，香港與新加坡的「旅遊氣泡」專屬航班在本月22日啟航，但若兩地無關連本地個案7天移動平均數字超過每日5宗，「旅遊氣泡」安排會暫停兩周，其後回落至不超過5宗，才會重啟安排。

他又說，「旅遊氣泡」啟動後的首十五天，每日只會有一班航班，其後會因應情況增至每日兩班，每班機最多接載二百名旅客。根據安排，參加的旅客必須於出發前72小時內，接受兩地互認的病毒測試，取得陰性結果，並在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區；旅客必須乘搭專屬航班，以減低風險；若此，抵埗後便可獲豁免檢疫隔離安排，在兩地境內自由行動。

相反，香港會收緊境外人士入的防疫措施，食物及衛生局局長陳肇始宣布，由周五起，所有由中國以外地區抵港人士均需強制在酒店進行檢疫14天，以便集中管理，有關旅客登機前須出示香港酒店的預訂確認書，抵港後須在機場進行病毒測試，得到結果後才可前往酒店。

另外，由15個極高風險地區來港的機組人員和海員等獲豁免檢疫人士，抵港前須持有48小時內的病毒陰性結果，離港時同樣需要接受病毒檢測；從其他地區抵港的獲豁免檢疫人士，如未能出示出發前48小時的病毒陰性證明，須在機場等候病毒測試結果，才可離開，前往酒店。

至於曾到極高風險地區的外國領事或在港代表，則要由機構安排點對點交通，不能使用公共交通工具，亦要在指定地點作14天檢疫安排。至於由非極高風險地區來港人士，則需要在出發前48小時接受核酸檢測，證明屬陰性才可入境。

其次，當局會考慮加強對被停飛的航空公司執法，對未能出示相關文件證明乘客曾有陰性結果而容許旅客登機的航空公司，提出檢控或阻嚇性措施。