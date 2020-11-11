抖音在美提訴訟稱維權

美國總統特朗普8月14日發布行政令要求字節跳動在90天內剝離TikTok。90天的期限將於周四到期。短視頻分享應用TikTok的母公司字節跳動周二晚間向美國一家上訴法院提出上訴，挑戰特朗普政府一項將於周四生效的行政令。

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據路透社說，中資控制的短視頻分享應用TikTok周二晚間表示，已向美國一家上訴法院提出上訴，挑戰特朗普政府一項將於周四生效的行政令。

據抖音在聲明中表示。“由於不斷收到新的要求，而且我們提出的解決方案能否被接受還不明朗，因此我們要求將行政令延期30天，這一點在8月14日的行政令中也得到明確允許，”該公司在聲明中表示。該公司稱，由於最後期限逼近“而且尚未延期，我們別無選擇，只能上訴以捍衛我們的權利”。

路透社說，白宮和美國財政部未予置評。美國司法部也未立即置評。據特朗普政府聲稱，TikTok存在國家安全隱患，因為中國政府可能會通過TikTok獲得美國用戶的個人數據。擁有超過1億美國用戶的TikTok否認了這些指控。

訴狀中提到了特朗普、美國司法部長巴爾(William Barr)、美國財長努欽以及美國外資審議委員會(CFIUS)。該公司稱，CFIUS的行動和特朗普的命令“旨在迫使TikTok的整體剝離，TikTok是一項規模數十億美元、基於“字節跳動”所開發技術的業務，美方要求剝離TikTok的依據是政府對涉及另一交易的所謂國家安全審查。”

該命令是基於字節跳動在2017年對美國社交媒體應用Musical.ly的收購交易的政府審查，Musical.ly被字節跳動合並進入TikTok。美國商務部對TikTok的限制措施已被美國聯邦法院叫停，其中包括原定於周四生效的交易限制措施，TikTok警告說，此項限制措施實際上將使TikTok在美國被禁用。

有關各方一直在進行談判，以最終敲定沃爾瑪和甲骨文在新公司入股以監督美國業務的初步協議。特朗普曾表示，該交易獲得了他的支持。