抗美援朝70年 毛岸英怎麼死再現問究竟

中國央視近日播出的紀錄片《抗美援朝保家衛國（第二十集：歷史銘記） 》首次公開了中國志願軍司令員彭德懷當年發給中央軍委的絕密電報，裡面記載了毛岸英在朝鮮戰死的細節。

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據聯合早報今天報道，撲朔迷離70載，毛岸英到底怎麼死的？據中國央視首次公開的中國志願軍司令員彭德懷當年發給中央軍委的絕密電報，指裡面記載了毛岸英在朝鮮戰死的細節。電報講述敵機投下近百枚燃燒彈時，毛岸英當時所身處的房子被擊中，他因為沒來得及跑出而被燒死。

據該報道，戰火無情，前線人員沒能及時撤離而戰死是很可能發生的事。但或許毛岸英身份特殊，關於他為何無法及時逃過一劫，中國網絡和民間多年來一直流傳各種說法和傳聞。過去參與這場戰事的相關當事人，也以口述或出書的方式憶述了這段經歷，但是不同人憶述的說法也遭其他人反駁，至今仍無一個權威說法。

一、 禍起蛋炒飯？

這個說法最初來源於當年志願軍司令部作戰處副處長楊迪回憶錄。楊迪回憶說，轟炸發生前，他在作戰室質問時任司令部辦公室主任兼彭總作戰室主任成普，怎麼用送給彭總的雞蛋炒飯吃，讓他趕快把火弄滅，離開房子，躲進防空洞。成普回應說不是他炒，而是那位翻譯同志在炒飯。“那位翻譯同志”指的是毛岸英，因他的身份在司令部是保密的，只有志願軍最高層領導和彭總辦公室的幾個參謀知道，連楊迪也不知道。

該報道稱，“蛋炒飯”的傳言還有另一本名為《一個真正的人──彭德懷》的書里寫道：作戰處的參謀高瑞欣和翻譯毛岸英因為沒趕上吃早飯，他們認為敵機大概不會來轟炸了，於是從防空洞里跑出來到木板房（彭德懷作戰室），拿出幾個雞蛋，想利用火爐做雞蛋炒飯。恰在這時，從南方飛來四架美軍轟炸機。

不過，這一說法，楊迪書中提到的當事人成普後來給予直接反駁。成普在回復與毛岸英一起犧牲的高瑞欣之女楊彥坤的信中，相當激動地駁斥道：“作戰室既沒有雞蛋，也沒有炒飯的鍋瓢炒勺，也沒有油鹽之類。如果要煮雞蛋，到炊事班的竈房才行。作戰室是指揮打仗的地方，不具備這些東西。”

至於毛岸英和高瑞欣當天為何去作戰室，而沒有躲進防空洞？多項資料提到，毛岸英和高瑞欣因為前晚加班太遲，還沒吃早飯，事發當天早上正在辦公室圍着火爐熱早飯。或許，炒雞蛋的說法正是由此附會而來。

值得一提的是，中國網紅廚師王剛在上月24日（毛岸英生日）上傳了“揚州炒飯”的教學影片引起爭議。有中國網民批評“還真故意在這時間發蛋炒飯”、“抗美援朝中的政治理念您還不懂呀？”王剛隨後聲明解釋並道歉。

二、 查哨被俘？

毛岸英死後，有報刊撰文稱:“美軍司令麥克阿瑟獲悉毛岸英在彭德懷司令員手下當參謀，於是擬定了一個‘綁架毛岸英、消滅彭德懷’的計畫”。據文章說，毛岸英當晚由彭德懷的警衛陪同查哨，卻遇到美特工而被俘獲。但親眼目睹毛岸英之死的志願軍司令部辦公室副主任兼彭德懷軍事秘書楊鳳安無法接受這一說法，他稱毛岸英的犧牲純粹是一場意外。

另外，時任志願軍司令部情報處參謀的王天成也曾在節目中反駁這一說法，稱美國關於朝鮮戰爭的任何權威戰爭史，都沒有提到這件事。而中國的保密政策相當成功，麥克阿瑟既不知道中國派兵參戰，也搞不清楚志願軍的統帥是誰之前，更不會知道彭德懷與毛岸英的行蹤。

王天成還說，何況當時的美國人根本不可能知道毛岸英的身份。

當時的參謀龔傑後來也回憶，24日當晚他值班到天亮，志司駐地附近根本沒有發生任何敵特活動的報告，更沒有聽到槍戰聲。

三、烤蘋果？

據成普生前口述、成曦整理，在成普死後發表的文章描述當時毛岸英在烤蘋果皮的情況。

據聯合早報說，這篇題為《現場目擊者見證毛岸英犧牲真相》的文章於2011年刊登在《文史參考》上。不過，文章授權發表於中國共產黨新聞網的版本刪去了烤蘋果皮的細節。