拜登當選後中美首場軍事交流登場

據中國國防部今天下午宣布，“2020中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動”今天起在南京、夏威夷以視訊方式舉行3天。據中央社說，美中關係仍處緊張之際，這是美中軍方近來難得一見的交流活動。

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據中央社今天報道稱，拜登（Joe Biden）日前才自行宣布當選美國總統，中國國防部即宣布這項交流活動，引起外界聯想。中國國防部透過官網表示，這一交流活動是根據“中美兩軍年度交往計畫”，且經雙方商定而舉行。據中國國防部指出，雙方藉由這項交流活動，將圍繞軍隊參加抗洪搶險、防抗颱風、2019冠狀病毒疾病疫情防控，以及軍民合作等多個課題，展開為期3天的交流，目的是分享兩軍“人道主義救援減災經驗”。

根據中國國防部說法，這是中美兩軍在“人道主義救援減災交流機制”下，舉行的第16次研討交流。

據中國國防部發言人吳謙10月29日表示，中美軍方高層曾於10月20日通電話，同意加強溝通管控分歧。同時，中美兩軍10月28至29日並舉行“危機溝通工作組”視訊會議。吳謙還表示，美國時任國防部長艾斯培（Mark Esper）還針對外傳美軍恐使用MQ-9無人機襲擊中國佔領的南海島礁、製造“十月驚奇”一事，透過軍事外交管道澄清，指有關報導與事實不符，美方無意對中國製造軍事危機。