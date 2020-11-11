曾高論習近平哲學思想 中紀委罕見點名中社科院前副所長奇葩“騙取職稱”落馬

前中國社會科學院金融研究所黨委書記、副所長王立民去年底落馬，中紀委昨天公布其罪名，除了非法收受、索取巨額財物，還罕見指其“弄虛作假騙取職務、職稱”。此前王立民接連在頂級學術刊物《哲學研究》和《世界哲學》發表重磅文章，其中包括《書寫馬克思主義哲學新篇章——論習近平總書記治國理政的哲學思想》。

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據聯合早報今天報道稱，中紀委罕見點名社科院前副所長“騙取職稱”。該報道引據《星島日報》消息稱，王立民缺乏學術背景，卻在頂級學術機構擔任要職，並且頻頻發表學術論文，其來歷不明的“教授”頭銜也引發爭議，被稱為“學術奇葩”。

王立民曾任重慶市委組織部副部長、中國再保險（集團）公司副總裁、北京有色金屬研究總院黨委書記，2014年擔任中國社科院哲學研究所黨委書記、副所長。王立民接連在頂級學術刊物《哲學研究》和《世界哲學》發表重磅文章，其中包括《書寫馬克思主義哲學新篇章——論習近平總書記治國理政的哲學思想》，被著名哲學家梁志學公開撰文質疑其學術資格。據悉，由於在哲學所“待不下去”，他轉赴金融所。

該報道說，中紀委日前公布其罪名，包括：對抗組織審查，違規公款吃喝，變相使用公款僱用私家車司機，生活奢靡；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項，不如實報告個人去向，弄虛作假騙取職務、職稱，違規進人；違反廉潔紀律，違規多佔住房，公款報銷個人費用。