柬埔寨牛拆美軍事設施

柬埔寨今年9月將南部海岸雲壤（Ream）海軍基地美國出資的「國家海事安全委員會戰術總部」夷為平地，今年10月完全拆除雲壤基地一座2017年美資建造的維修設施。此消息得到柬埔寨高官證實。針對美國不滿，柬埔寨官員稱基於自身利益採取行動，柬埔寨沒有通知美國自身計畫的義務。「華爾街日報」去年曾報道中柬協商一項秘密草約，將允許中國軍艦停靠雲壤海軍基地，柬埔寨斥為假消息。

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柬埔寨拆除第2座美資軍事設施。據法新社報道稱，柬埔寨副總理兼國防部長狄班（Tea Banh）昨天向法新社證實，已無預警拆除第2座美國出資的軍事設施。美國駐柬埔寨大使館當天予以斥責，並表達失望之意。

據該報道，柬埔寨當局今年9月將南部海岸雲壤（Ream）海軍基地美國出資的「國家海事安全委員會戰術總部」夷為平地，今年10月完全拆除雲壤基地一座2017年美資建造的維修設施。

美國駐柬埔寨大使館發言人羅德邁爾（Chad Roedemeier）告訴法新社：「我們感到失望，柬埔寨軍方當局在沒有通知或解釋的情況下，拆除另一座美國出資的海事安全設施。」美國上月指出，美方憂心那些拆除行動可能與雲壤海軍基地計畫讓中國軍事資產及人員進駐有關。但狄班堅稱，柬埔寨是基於自身利益採取行動，沒有通知美國自身計畫的義務。

在戰略層面上，雲壤海軍基地位處泰國灣（Gulf of Thailand），可通往多國激烈爭奪的全球重要航運水道所在的南海。

據法新社說，「華爾街日報」去年報導中柬協商一項秘密草約，將允許中國軍艦停靠雲壤海軍基地。