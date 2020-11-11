疫情遇流感季節惹憂慮 三日789人現上呼吸道感染 幼兒患者為主

香港的武漢肺炎疫情仍在低谷徘徊，71間院舍和學校在過去三天爆發上呼吸道感染個案，有789人受影響，當中以幼兒園或幼兒中心佔多。為防與武肺迭加，衛生當局會在上呼吸道感染個案爆發學校派發檢測武肺的深喉唾液樣本瓶，並建議學校至少停課三天。但有專科醫生估計，這次爆發的，可能是病毒性感染，但具體病毒尚待分析，若出現極不尋常情況，建議當局考慮是否要求幼兒園短暫停課以釐清狀況。

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冬季是流感高峰期的開始，自本月起，感染上呼吸道的人數陸續增加，過去兩日，個案更是急速上升，共有14所學校的426名學生出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等上呼吸道感染個案，須停課三日。單是昨(10日)天，衛生防護中心便公布了9間學校爆發上呼吸道感染，涉及年齡介乎1歲至18歲的295名學生，另有7名職員出現上呼吸道病徵。肇事學校遍布九龍和新界，當中，7間是幼兒園或幼兒中心，餘下兩間是小學和特殊學校，而情況最嚴重的又一村學校，有65名學童出現病徵，患者年齡介乎3至6歲，部分學童發病前，其父母曾帶他們到樂園和海洋公園等人多地方遊玩。

若把院舍計算在內，本月8至10日的三天內，累計有71宗爆發，分別是43間幼兒園或幼兒中心、24間小學、1間中學和3宗其他個案，共789人受影響。

不過，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今(11日)早在電台節目表示，根據衛生防護中心監察數據，季節性流感個案未有異常遞增，相信今次爆發的個案屬於季節性流感的機會不大，而從病徵來看，可以是副流感等病毒性感染導致，須分析樣本才可確定。他估計，未來個案會增加，教育局需要評估形勢，一旦發現極不尋常情況而又未知是什麼病毒引致，便須考慮幼兒園短暫停課，以釐清狀況。

他又說，校巴接送多於一間學校的學童上課，可以是校際播疫的途徑之一，需加強清潔，家長亦應減少學童的課外活動，並避免到公園、樂園等人多地方，以免造成交叉感染。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，上呼吸道感染是常見疾病，加上幼兒衛生意識低，以致幼兒園出現多宗感染。他又說，上呼吸道感染已經風土化，對年紀較小的學生影響較大，未必反映學校內出現武肺群組感染，事實上，武肺對年長者影響較大，兒童影響較輕微，分析顯示，感染武肺的13歲以下兒童，病徵一般較輕微和不明顯，亦很少成為傳播源，即使歐美複課，不少兒童個案均是由成年人傳染。