研究生頻傳自殺 中國教育部急頒規 定十個不得

今年傳出多起研究生自殺事件後，中國教育部今天發布“研究生導師指導行為準則”，對研究生導師頒布10個“不得”，其中包括“不得侮辱研究生人格，不得與研究生發生不正當關係”。據官方的央視新聞app（應用程式）今天說，中國教育部是針對當前導學關係、師德師風等方面出現的典型問題，明確了導師指導行為“十不得”，為研究生導師的指導行為畫定底線。

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據中央社今天報道說，自殺頻傳，中國教育部對研究生導師頒布十個不得。該報道引據中國教育部官網發布，導師被定位為研究生培養的第一責任人，這10個“不得”還包括：不得對研究生的學業進程及面臨的學業問題疏於監督和指導；不得要求研究生從事與學業、科研、社會服務無關的事務；不得違規隨意拖延研究生畢業時間；不得有違反學術規範、損害研究生學術科研權益等行為。

該報道綜合陸媒消息，10月13日，大連理工大學一名研究生在實驗室自縊身亡，這名研究生在遺書中提及為了逃避找工作而考研究生，卻遇到不負責任的導師，自己的研究生生涯從而處於“浪費時間”的狀態，令他面臨身心壓力。5月1日，中國傳媒大學藝術學院黃姓女碩士生墜樓身亡。自稱家屬的網友事後發文指控薛姓導師多次刁難畢業論文，不讓通過，導致黃女精神崩潰，墜樓自殺。她原本再過一個月即可畢業。

2019年12月25日晚間，南京郵電大學材料學院一名碩士研究生，在實驗室用一把火結束了自己年輕的生命。多名學生事後指控張姓導師長期對這名研究生謾罵壓迫、人格侮辱，還逼迫在承諾書籤字延畢，並要求賠償不合理的實驗費用，導致該生罹患重度憂鬱，最後不堪重負。

據中央社說，2020年1月1日，南京郵電大學通報，已取消張姓導師資格，並將這名教師指導的研究生全部轉由其他導師指導。