芯片：任正非指中國設計世界領先 製造世界第一 但“在台灣”

華為創辦人任正非近日表示，當前中國在設計芯片已經步入世界領先，華為目前累積了很強的芯片設計能力；芯片的製造，中國也是世界第一，“在台灣”。據任正非說，科學家要把“鐵鏈”甩了，要有獨立的思想、自由的研究，“我們要允許幾個凡高存在”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱；華為創辦人任正非近日表示，華為創辦人任正非近日表示，當前中國在設計芯片已經步入世界領先，芯片的製造，中國也是世界第一，“在台灣”。消息引述新浪科技說，華為內部網站“心聲社區”昨天發布任正非10月16日接見中國頂尖大學組成的“九校聯盟（C9）”校長的講話，他在談到中國與華為面臨的“缺芯”問題時，作以上表示。

據任正非說，芯片問題的解決不是設計技術能力問題，而是製造設備、化學試劑等上的問題，需要在基礎工業、化學產業上加大重視，產生更多的頂尖人才、交叉創新人才。據任正非說，中國要重新認識芯片問題，芯片的設計，當前中國已經步入世界領先，華為目前累積了很強的芯片設計能力；“芯片的製造中國也是世界第一，在台灣”。“那麼大陸芯片產業存在什麼問題呢？主要是製造設備有問題，基礎工業有問題，化學製劑也有問題”。

任正非指出，芯片製造的每一台設備、每一項材料都非常尖端、非常難做，沒有高端的有經驗的專家是做不出來的。即使做出來，每年也只能生產幾台，市場需求不多，與投入的成本不成正比。任正非說，例如光刻膠、研磨劑，有些品項全世界就只有幾千萬美元的需求，甚至只有幾百萬美元。幾千種化學膠、製劑，都是不怎麼盈利，“這是政策問題”。

任正非說，如果簡單地高喊科技創新，可能會誤導改進的方向。現在“卡脖子”的問題大多數是工程科學、應用科學方面的問題。據任正非建議，大學不要管當前的“卡脖子”，大學的責任是“捅破天”。頂尖的綜合性大學應該往“天上”走，不要被這2、3年的工程問題受累，要着眼未來20、30年國家與產業發展的需要。

據中央社說，華為研發的5奈米製程“麒麟9000”等高階芯片，此前就是委託台積電代工生產。但因為被美國制裁，台積電已於9月中旬停供芯片給華為。