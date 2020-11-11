阿里巴巴面監管罕引黑“雙11” 天貓仍勁賣

在中國內地可能對平台經濟施加更嚴格監管的陰霾下，香港上市的內地電商股周三經歷“黑色雙11”。龍頭股阿里巴巴連續兩日遭沽壓，盤中最多大挫近9%創逾兩個半月低位；京東跌近8%為逾一個月最低。阿里巴巴旗下天貓於今年“雙11”購物節再次錄得佳績，訂單創建峰值為每秒58.3萬筆交易，而由11月1日00:00至11月11日00:30，天貓雙11成交額突破3,723億元人民幣。

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據路透社今天報道稱，黑色“雙11”：中國內地可能更嚴格監管平台經濟 阿里巴巴挫近9%創逾兩個半月低位。至於騰訊最多下挫逾5.7%為近半個月低點，電商及科技股疲軟，拖累恆生科技股指數低開近3%後節節下跌，最多跌近5%。

在“雙11”前夕，中國召開規範線上經濟秩序指導會，並指“平台不是反壟斷的法外之地。而中國國家市場監督管理總局周一發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》稱，出台該文件是“為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營”，意味着阿里巴巴、騰訊、美團3690.HK等互聯網巨頭將面臨更加嚴格的監管。

在一年一度的雙十一消費節拉開序幕前夕，中國監管層召開了規範線上經濟秩序行政指導會，京東、阿里巴巴、騰訊等27家主要互聯網平台企業代表悉數與會，會議要求各平台企業要切實落實主體責任，增強守正創新意識，“平台不是反壟斷的法外之地，也不是孕育不正當競爭的溫床”。

路透社說，阿里巴巴股價連續兩日遭沽壓，但旗下天貓於今年“雙11”購物節再次錄得佳績，訂單創建峰值為每秒58.3萬筆交易，而由11月1日00:00至11月11日00:30，天貓雙11成交額突破3,723億元人民幣。