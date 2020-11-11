香港泛民議員宣布總辭抗議

香港泛民主派19名議員傍晚召開記者會宣布集體總辭，以抗議北京取消4名議員的資格。他們表示，明天將向立法會遞交辭職信，並強調即使總辭，仍會為民主抗爭到底。

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據中央社今天報道稱，議會路線沒落？4議員資格遭取消泛民總辭抗議。消息說，香港泛民主派4名立法會議員11日遭當局褫奪議席，包括專業議政的梁繼昌及公民黨的郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋。香港泛民主派19名議員傍晚召開記者會宣布集體總辭，以表抗議。

在記者會上代表發言的民主黨主席兼立法會議員胡志偉批評中國全國人大常委會的決定極其荒謬，反映出北京中央放棄基本法，“一國兩制”宣告死亡。胡志偉指立法會變成一言堂，破壞了香港的核心價值。胡志偉強調，雖然泛民議員宣布總辭，但今後仍會在各自崗位上為民主抗爭，抵抗北京專制政權。

據該報道，中國全國人民代表大會常務委員會今早通過一項涉及香港立法會議員任用資格的決定，內容大致規定，立法會議員因宣揚或者支持“港獨”主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港事務，或具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護基本法、效忠香港的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。

有關決定適用於原定於9月6日舉行的香港立法會選舉提名期間，因上述情形被裁定提名無效的立法會議員。港府隨即按照人大常委會的決定，宣布即時取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌的議員資格；楊岳橋等4人早前參選連任，卻被選舉主任取消提名資格。

本屆立法會因為疫情而延期運作一年，留下的泛民議員有21人，楊岳橋等4人被取消資格，另外15人總辭，只餘下兩名泛民盟友尚未表態。

中央社說，有分析認為，港區國安法生效後，香港泛民主派的街頭路線逐漸消逝，如今泛民議員宣布集體辭職，恐代表議會路線也將沒落。