香港立法會民主派議員宣布將集體辭職 林鄭稱缺民主派議員也不會變橡皮圖章

由於香港立法會4名民主派議員被認定“並非真誠擁護‘基本法’”，“並非真正效忠香港特區”而喪失參選立法會議員資格，按照先前決定，立法會其餘民主派議員11月11日宣布，即將集體辭職。法新社香港站關注了此事，稱一旦集體辭職，立法會將全部由親北京派掌握。

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楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌四名議員喪失資格後，剩下的立法院民主派15名議員通過胡志偉發聲，表示“民主派陣營支持喪失資格的同事”，“即將集體辭職”。法新社還引述郭榮鏗的話稱，“如果遵照程序，保護系統正常運轉，捍衛民主與人權，會導致資格被取消，那麼這對我來說是一種光榮”。

當天晚些時候，香港特首林鄭月娥表示，“若容許不符合‘基本法’對立法會醫院要求的人出任立法會議員，是明顯偏離全國人大常委就‘基本法’第104條的‘解釋’中有關規定，即‘宣誓人在宣誓之後，從事違反誓言行為的，依法承擔法律責任’”。她表示，“楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌四人經依法認定，並非真誠擁護‘基本法’與效忠特區，而被裁定提名無效，不具備參選立法會議員資格”。

對於泛民主派立法會議員宣布即將集體辭職，林鄭月娥表示，“議員的行動屬於個人決定，但應該考慮整體利益和對社會的效果”，“相信即使議會內缺乏民主派議員，也不可能變成橡皮圖章”。

此事立刻招致國際關注。英國政府譴責“這是對香港自由和高度自治的新一輪攻擊”，德國政府也表示“深刻憂慮”，“此舉破壞多元化與言論自由”。非政府組織大赦國際亞太區主任譴責“中國中央政府用一切辦法對準不同的聲音”。