中國外交部官員說疫情威脅非常嚴峻 “這個冬天的確不好過”

中國外交部副部長羅照輝周四表示，當前全球範圍第二波疫情來勢兇猛，其威脅也是非常嚴峻的現實。截至目前，中國境外累計輸入的病例多達3,600多例，特別是10月以來輸入病例快速上升，目前日均輸入16.6例，比9月份增長了45%，11月份的頭十天，就輸入了260例。

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據路透社今天報道說，中國外交部副部長稱第二波疫情及威脅非常嚴峻，“這個冬天的確不好過”。據中國外交部副部長羅照輝在國新辦舉行的國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會上指出，外防輸入、內防反彈的壓力持續不減。內外夾擊，這個冬天的確是不好過。外防輸入、內防反彈是中國政府當前防控工作的重中之重，不能麻痹大意，不能掉以輕心。

據羅照輝說，“最近第二波疫情來襲，我們不得不又一次採取緊縮政策。”羅照輝稱，“外防輸入舉措是一個動態調整的過程，它會隨着形勢變化，放鬆或者收緊，出發點都是為了我們的生命健康和安全，是為了鞏固國內來之不易的抗疫成果，鞏固我們經濟穩定向好的良好局面。”

當前全球累計病例超過了5,200多萬，其中北美、拉美、歐洲、亞洲四個板塊分別超過1,000萬確診病例，近期全球單日新增病例突破60萬，是第一波也是春季峰值的六倍。

據羅照輝表示，中國採取的所有防疫措施，都是政府多部門特別是衛健委等主管部門和專家，反覆研究、慎重討論，最後出台的。

據路透社，中國國家衛生健康委副主任李斌也在同一場合表示，在目前全球疫情加速蔓延的形勢下，中國面臨的境外輸入病例導致本地傳播的風險增大，冬季將處於疫情零星散髮狀態，局部地區可能發生聚集性疫情，同時冬季其它呼吸道傳染病進入高發期，疫情防控工作一刻不能放鬆。