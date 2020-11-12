中國時興凡爾賽文學？

以浮誇、炫耀為核心創作精神的“凡爾賽文學”，近日再被網紅炒作，於中國網絡上爆紅，不少人跟風撰文。不過網友質疑這名帶動風潮的網紅，文章內容虛構、與事實相去甚遠。

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據中央社今天報道，讓炫富的凡爾賽文學爆紅，中國網紅文章遭疑虛構。該報道綜合陸媒新浪網、搜狐網消息，雖然凡爾賽文學在中國的網絡社群中流傳已久，然而近期透過一名微博網紅蒙淇淇的文章，再次被熱議。據中國網絡稱，凡爾賽文學是指文章用字先抑後揚，炫耀自己想要炫耀的東西，最重要的核心精神是“用最低調的話，表現最高調的優越感”。

蒙淇淇在11月初，開始在個人的微博上發布一系列與夫妻生活有關，遵循“凡爾賽文學”精神的文章，例如“社區停車場的充電站不夠用，物業又不讓裝。為了他的特斯拉，只能換個帶私人車庫的別墅”、“他太省了，重要場合穿10多萬的KITON，平時上班也就3萬多的ZEGNA山羊絨桑蠶絲西裝，皮包萬年不變的ARMANI，皮鞋D&G”。

消息指出，蒙淇淇的文章剛好搭上美國大選餘溫以及雙11帶來的流量，一舉衝上微博熱搜，成為這幾天最熱門的話題，不但吸引許多網紅跟風創作，一般網絡使用者也將生活大小事都套上“凡學”，儼然成為一種現象。報導提到，蒙淇淇爆紅之後，微博粉絲大幅成長，文章中提到的各式商品詢問度也提升，隨即引來網友質疑，炒作“凡爾賽文學”實際上是行銷手段，同時，也有網友爆料指，蒙淇淇與丈夫早已離婚，文章內容都是虛構。

中央社說，北京青年報於11日刊出蒙淇淇的專訪，她在專訪中指出自己微博的內容基本上都是真實的，只是文字表述有所加工。此外，對於網絡上的眾多爆料，都並非真實，不但滑稽而且非常經不起推敲。蒙淇淇並稱，沒有預料到會爆紅，對家人造成很大的影響，希望儘快回歸平淡。

綜合媒體消息說，凡爾賽文學一詞，從今年初開始出現在中國的網絡社群之中，一群對於這種文體深感興趣並鑽研的網友們，成立了“凡爾賽學研習小組”相互交流學習“凡學”。消息指，雖然“凡學”對中國而言是一個全新的詞彙，但是在這之前，作家亦舒、郭敬明等人的文學作品中，就已經存在這樣的樣貌。