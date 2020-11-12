中國網購雙11再報高數字 指美國成最大外國賣家

中國網購雙11落幕，阿里巴巴和京東表示，在“雙11”購物節期間，美國是向中國銷售商品的最大賣家，澳大利亞、德國、日本和韓國也擠進最大外國賣家行列。今年“雙11”商品交易額約為1,160億美元。

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據路透社今天報道稱，阿里巴巴與京東稱美國是“雙11”購物節對中國的最大商品賣家。

受到中國發布針對互聯網平台的反壟斷規定草案打擊，阿里巴巴股價周三重挫10%。周四中午左右上漲3%。據阿里巴巴表示，今年其他銷售居前列的國家包括澳洲、德國、日本和韓國。470多家公司的成交總額(GMV)超過了1億元人民幣。去年，阿里巴巴僅把日本和美國列為最大的賣家。

該報道說，去年，阿里巴巴“雙11”當天的GMV為384億美元，包括雀巢和安德瑪在內的299個品牌的GMV超過1億元人民幣。