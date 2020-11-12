仍不恭賀拜登 強權背後有盤算

中國與俄羅斯等強權國家領導人，遲遲未對拜登勝選祝賀，而特朗普也在過去4年中，多次讚揚他與這些強權領導人之間的個人關係，如今特朗普不再連任，他們的態度令外界玩味，但專家認為，這些國家保持沉默，其態度早已“不言而喻”。

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據光華網今天報道稱，中俄仍未恭賀拜登，專家：強權背後有盤算。報道指有專家認為，中俄等強權國家對於拜登勝選保持沉默，其態度早已“不言而喻”。

自美國前總統、民主黨候選人拜登成為本屆總統大選當選人之後，多位美國傳統盟友紛紛向他表達恭賀。不過，中國與俄羅斯至今仍未祝賀拜登。美國有線電視新聞網報導指出，有別於特朗普2016年當選時，俄羅斯總統普京沒過幾小時後就向他致電恭賀，這次克林姆林宮發言人表示，對於美國大選，俄羅斯仍在等待官方的大選公布結果，再評論選舉。

報道引述英國王家三軍聯合國防研究所所長海佩爾（Karin von Hippel）表示，拜登早已視俄羅斯為“主要威脅”，不可能期盼拜登政府任內下的美俄關係會如特朗普一樣“舒適”，且拜登會聯手美國夥伴及盟友阻擋俄羅斯刺殺俄國海外公民、反對派領袖，或者類似克里米亞等滲透行為，普京深知拜登會付出更大心力遏止俄國，但他先前也表示，美俄之間的“新削減戰略武器條約”（New START）談判，仍可見兩國有合作空間。

在中國方面，即使特朗普在2016年大選一再揚言對陸強硬，中國國家主席習近平仍在特朗普當選後致電，並期盼美中關係健全穩定，特朗普在上任不久後，也一再讚揚他與習之間的個人關係。不過至今從貿易戰、科技戰、人權問題以及當前特朗普一再譴責的新冠疫情問題，兩國關係早已惡化，特朗普先前也表示“已很久未與習通話了”；即使如此，習仍未拜登當選恭賀，對此中國外交部表示“中國將按照國際習慣”。

據該報道，對此海佩爾認為對於是否恭賀拜登，不難看見北京仍在遲疑中。她表示，拜登先前已稱自己走與特朗普不同的路線，並譴責特朗普先前向習擁抱、建立個人關係的作法，故即使特朗普政府時期不可預測行動帶來的風險將大幅降低，北京也認為沒有必要先恭賀拜登上任。不過海佩爾也強調，即使拜登會對中國強硬，並與其他盟友與夥伴聯手協力制定對中政策，但拜登仍會在兩國有共同利益之處合作，例如氣候變遷與朝鮮問題，未來的兩國關係會變得更加微妙。