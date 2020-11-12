浦東開發30周年慶習近平抵上海 要求關鍵核心技術突破

中國今天隆重舉行上海浦東開發30周年慶祝大會，中共總書記習近平前往與會。習近平致辭時要求在關鍵核心技術領域取得“大的突破”，“突破一批核心部件、推出一批高端產品、形成一批中國標準”。

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據中央社今天報道稱，浦東開發30年，習近平要求關鍵核心技術突破。根據中國中央電視台新聞app（應用程式）12日下午發布通稿，習近平上午在致詞時先稱，30年來，浦東創造性貫徹落實黨中央決策部署，取得了舉世矚目的成就，“為中國特色社會主義制度優勢提供了最鮮活的現實明證”。他說，從現在起到21世紀中葉，是中國全面建成社會主義現代化強國的30年。要把浦東放在構建“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”中予以考量和謀畫。接着，習近平要求，浦東要全力做強創新引擎，打造自主創新新高地。

據習近平說，浦東要面向世界科技前沿、經濟主戰場、國家重大需求、人民生命健康，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，並且要“在基礎科技領域作出大的創新，在關鍵核心技術領域取得大的突破”等。習近平還要求，浦東要深化科技創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用，與長三角地區產業集群加強分工協作，“突破一批核心部件（零組件）、推出一批高端產品、形成一批中國標準”。

據中央社說，另外，習近平也強調，明年是中國共產黨成立100周年。上海是中國共產黨誕生地。“要傳承紅色基因、踐行初心使命，不斷提升黨的建設質量和水平，確保改革開放正確方向”等。