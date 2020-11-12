澳木出口中國喊停 北京指控檢出林木害蟲

澳大利亞表示，在海關官員表示檢出林木害蟲後，中國已暫停從澳洲的維多利亞州進口所有原木。澳大利亞林業產品協會(Australian Forestry Products Association)表示，正就這一事件向中國官員尋求更多細節。路透社說，澳洲與中國的外交關係惡化，此前澳洲政府呼籲對新冠病毒的來源展開國際調查。中國是澳洲最大的貿易夥伴。

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據路透社今天報道稱，中國暫停更多澳大利亞原木進口，因檢出林木害蟲。據澳洲農業部長David Littleproud稱，中國海關總署已通知農業部“自11月11日起暫停全部維多利亞州原木出口”。消息說，禁令發布一周前，中方已暫停澳洲昆士蘭州原木進口。

中國進口商告訴媒體，他們被召集參加了一次會議，官員非正式地告訴他們，澳洲產品將在11月6日之後面臨更多的海關檢查。據該報道，中國官員否認對澳洲產品採取了任何協調性的行動。

澳洲與中國的外交關係惡化，此前澳洲政府呼籲對新冠病毒的來源展開國際調查。中國是澳洲最大的貿易夥伴。

澳洲農業部官員上周對400家出口商發出警告指出，最近中國出現了延遲通關和由此帶來的商業損失，其中包括在上海等待通關時活龍蝦出現死亡。

澳大利亞澳洲農業部長Littleproud稱，農業部正同維多利亞州木材行業合作加強原木的處理。澳洲林業產品協會(Australian Forestry Products Association)表示，正就這一事件向中國官員尋求更多細節。