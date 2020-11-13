中國GDP戰勝美國時 是否成超級大國？

對於專家們來說，中國在不久的將來超過美國成為世界第一經濟大國是既定事實。那麼，中國在國際社會上擁有與經濟規模相匹配的地位嗎？據朝鮮日報今天說，被稱為世界上最有影響力的經濟學家之一的美國哈佛大學經濟學教授羅伯特·巴羅的想法是“No”。

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據朝鮮日報今天引述專家報道稱，“中國即使GDP戰勝美國，也無法成為超級大國”。該報道說，11日，在由《朝鮮日報》主辦的第11屆亞洲領導力大會(ALC)上，國際經濟學者、美國哈佛大學教授羅伯特•巴羅和世界經濟研究院理事長全光宇舉行了對話。

據該報道，被稱為世界上最有影響力的經濟學家之一的美國哈佛大學經濟學教授羅伯特·巴羅在談話中斷言：“即使中國在GDP方面超越美國，也無法從美國手中奪走超級大國的地位。全球領導力不是以GDP來表示的經濟規模，而是與以人均GDP來表示的與國民生活質量密切相關的指標。即使中國在2030年代憑藉GDP超過美國，但在人均GDP方面無論如何也無法超越美國。”據國際貨幣基金組織（IMF）透露，今年中國人均GDP的預測值為1萬839美元，僅為美國（6萬3051美元）的五分之一。

巴羅強調人均GDP的原因在於一個國家要想成為真正的強國，不僅需要經濟實力或軍事力量等硬實力（hard power），還需要學問、藝術、文化等軟實力（soft power）。巴羅說這種軟實力源自福利或人權等國民生活質量。他認為：“中國仍然沒有實現地區的均衡增長。中國的擴張主義外交政策和統治體系，也將成為領導全球的絆腳石。”

朝鮮日報說，據巴羅預測，就算政權更迭，美國政府的對華政策在大框架下不會有改變。他說：“拜登雖然喜歡開放的自由貿易，但對中國存在國家安全和技術外泄的憂慮。”對於美朝關係中的中國作用論，他也表示了否定立場。他說：“中國是唯一一個對朝鮮擁有影響力的國家，應該為全世界發揮（針對朝鮮的）作用，但中國從未按照我們的意願行使影響力。今後也很難有這種期待。”