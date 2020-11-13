樓繼偉警告：即使拜登上台美國也遏制中國

中國政協常委、前財政部部長樓繼偉今天表示，即使拜登就任美國總統，美國對中國的遏制也是不可避免的，短期之內中美關係不會太好，也未必能減少貿易摩擦。

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據路透社今天報道說，樓繼偉稱即使拜登上台，美國對中國的遏制也是不可避免的。樓繼偉並稱，即使拜登就任總統 美國也不會很快放棄與華貿易摩擦。

據該報道說，中美關係下一階段走向如何？中國政協常委、前財政部部長樓繼偉周五表示，即使拜登就任美國總統，美國對中國的遏制也是不可避免的，短期之內中美關係不會太好，也未必能減少貿易摩擦。樓繼偉在周五召開的第11屆財新峰會上表示，哪怕拜登就任下一屆總統，哪怕他願意放棄貿易摩擦走規則性的道路，但受民粹主義影響，開始也不會這麼快放棄貿易摩擦，互減關稅可能要過一段時間。

樓繼偉同意橡樹資本創始人霍華德·馬克斯在同一場合所說，經濟恢復到正常需要到2022年之後。他強調把疫情控制住才能恢復經濟，而只有到明年年底全球才能控制新冠疫情。

在政策方面，樓繼偉表示，中國已經到了研究寬鬆貨幣政策有序退出的時候了，但不是財政政策。“我只說是到了研究的時候，沒說現在馬上退”。樓繼偉強調，退出的節奏掌握好，必須有序退出，因此需要早研究。就全球而言，這個議題為時尚早。

據路透社說，樓繼偉對中美關係走向評論後，美元/離岸人民幣有所上漲。美元/離岸人民幣開盤報6.6130，0337GMT時報6.6200，高於昨日收盤位6.6188。