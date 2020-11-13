美國新禁令涉指中國哪些“軍企”
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特朗普政府周四頒布一項行政命令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱這些企業由中國軍方擁有或控制。據路透社說，該行政令可能會影響到中國一些最大的公司。旨在阻止美國的投資公司、養老基金和其他機構買賣31家中國公司的股票，這些公司是國防部今年早些時候認定的得到中國軍方支持的企業。
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據路透社羅列美國認定有軍方支持的31家中國公司名單：
中國航空工業集團有限公司
中國航天科技集團有限公司
中國航天科工集團有限公司
中國電子科技集團
中國兵器裝備集團公司
中國船舶重工集團公司
中國船舶工業集團有限公司
中國兵器工業集團有限公司
杭州海康威視數字技術股份有限公司002415.SZ
華為技術有限公司
浪潮集團
中國航空發動機集團有限公司
中國鐵道建築集團有限公司601186.SS1186.HK
中國中車股份有限公司601766.SS1766.HK
熊貓電子集團有限公司
曙光信息產業股份有限公司603019.SS
中國移動通信集團公司
中國廣核集團有限公司
中國核工業集團有限公司
中國電信股份有限公司0728.HK
中國交通建設集團有限公司601800.SS (CCCC)
中國運載火箭技術研究院
中國東方紅衛星股份有限公司600118.SS
中國聯合網絡通信集團有限公司
中國電子信息產業集團有限公司
中國化學工程集團有限公司
中國化工集團有限公司
中國中化集團有限公司
中國建築集團有限公司
中國長江三峽集團有限公司
中國核工業建設集團公司
據路透社說，以上是找到的美國國防部數據列出的公司名單。其中多數公司在中國大陸和/或香港都有子公司上市。