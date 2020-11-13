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美國新禁令涉指中國哪些“軍企”

中美關係圖片 © 網絡照片

作者： 小山 5 分鐘

特朗普政府周四頒布一項行政命令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱這些企業由中國軍方擁有或控制。據路透社說，該行政令可能會影響到中國一些最大的公司。旨在阻止美國的投資公司、養老基金和其他機構買賣31家中國公司的股票，這些公司是國防部今年早些時候認定的得到中國軍方支持的企業。