美國新禁令 中國股市應聲跌低

中國股市周五收低並錄得周線跌幅。此前特朗普政府頒發行政令禁止美國投資中國軍方有關的企業，而一連串企業債券違約消息亦損及人氣。滬深300指數收跌1.05%，報4,856.85點。滬綜指收跌0.86%報3,310.10點。專家認為不會出現系統性金融風險。

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據路透社今天報道稱，中國股市收低，因美國發布中國投資禁令且發生一連串企業債券違約。拜登在總統大選中獲勝後，周一滬深300指數短暫觸及逾五年高點，但本周晚些時候由於通脹和貸款數據疲軟，以及科技股受到中國政府最新反壟斷條例草案的打擊，漲幅有所縮減。

本周，滬深300指數跌0.6%，滬綜指跌0.1%。

特朗普政府周四頒布一項行政命令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱這些企業由中國軍方擁有或控制，此舉是為了在美國大選後加大對中國的壓力。

周五權重銀行股領跌，滬深300銀行指數收低1.9%，外界擔憂公司債違約後資產質量問題。本周發生違約的中國礦商在周五舉行了緊急債權人會議，以解決潛在的“巨大信用風險”，一系列評級最高的國企違約事件在中國公司債市場上引發衝擊波。

據該報道說，據銀河證券分析師Fu Yanping說，“鑒於中國經濟向高質量增長的轉變會導致‘優勝劣汰’，未來債券違約可能還會更多，”但Fu Yanping認為不會出現系統性金融風險。