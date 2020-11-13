美國首席中國政策顧問余茂春指一國兩制被毀 美對台政策當然重新考慮

美國首席中國政策顧問余茂春表示，DQ事件代表中共對香港的“一國兩制”名存實亡，徹底失敗，成為虛幻的承諾。這使得美國對台政策的基石不再存在，當然有“重新考慮的必要”。

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據中央社今天報道，美國首席中國政策顧問余茂春在接受自由亞洲電台長篇專訪時首先表示，DQ事件導致香港民主派議員集體辭職，是中共扼殺香港自治的又一具體案例，且問題更嚴重，代表現有香港體制下爭取民主與自由的希望幻滅，也代表“港區國安法”讓美國認識到香港的“一國兩制”名存實亡，實際上是“一國一制”。

據余茂春並指出，香港不單純是美中兩國的角力點，香港問題反應的是“中國和整個世界之間的對立”，是中共背棄了對全世界的承諾，和全世界過不去，香港是“中國政府政策的犧牲品”。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12日公開表示，台灣不是中國的一部分，前總統里根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府都遵循這些政策，引起各界高度關注。

余茂春表示，美國對香港“一國兩制”政策的評估，也關係美國的對台政策。香港“一國兩制”實際上是中共對台政策的前奏及樣板。如今香港“一國兩制”徹底失敗，美國對台政策首先要考慮的就是對“一國兩制”的重新評估。如果香港“一國兩制”是虛幻的承諾，美國對台政策的基石就不存在，當然有重新考慮的必要。

余茂春並針對美國對的中國政策指出，將中共和中國人民分開，如今不僅是特朗普政府的貢獻及美國兩黨共識，且已超出美國，在全球都正逐漸形成這一共識。而特朗普政府對中政策的貢獻是“革命性的”，在最基本的理念上帶來了根本性的改變。余茂春提到，由於認為中共對全世界的威脅是頭號的，特朗普政府放棄了以往“把中國當成一張牌來打”的方式，而將中國當成“美國對外關係的頭等大事”，並針對中國制定對中政策，是特朗普政府在外交政策上的最大貢獻。

據余茂春說，另一項重要改變是放棄了從尼克森政府以來對中國的“求同存異”概念。“求同存異聽起來好聽，但實際上很危險”。像是人權、訊息控制及大外宣的“異”，都不是美中兩國根本政策架構下能順利討論的問題。兩國衝突的根本原因，就是中共和美國是代表兩種完全不同的政治和意識形態系統，再也不能無視。

余茂春並指出，中國的對美政策是比較僵化的，一直在指控跟其意見不同的政府是“冷戰思維”。但實際上，最有冷戰思維的就是中國政府自己。中共總書記習近平在解決不了美中貿易問題時，就強調國際形勢嚴峻，要不斷鬥爭；香港民眾上街，就認為是美國在背後操縱。

據中央社說，余茂春直指，中國看似強大，但實際上虛弱。一個任志強就可能把中國政治牌局打翻，一個蔡霞就可能造成重大事件，中國是“以壓制和控制維持強大的外貌”。