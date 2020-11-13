習近平赴江蘇推長江經濟帶發展

據台灣媒體引述中國官方消息說，在上海出席浦東開發開放30周年慶祝大會後，中共總書記習近平12日下午赴江蘇南通，考察長江生態，他並強調此次調研目的，為長江經濟帶和長三角一體化發展，因此“專門來看看這裡的環境整治情況。”

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據東森新聞今天報道稱，習近平赴江蘇南通考察，推長江經濟帶發展。該報道引據新華社消息，習近平此行包括南通市五山地區濱江片區、南通博物苑等，並參觀主張“實業救國”、創辦中國大陸最早民族輕工業的實業家張謇生平展陳。據習近平自述，他在1978年來過五山地區，對壯闊的長江印象特別深刻。此次專門來調研環境整治情況，過去髒亂差的地方已經變成現在公園的綠化帶，確實是滄桑巨變。

該報道稱，據習近平並在南通博物苑提到，張謇在興辦實業的同時，積極興辦教育和社會公益事業，造福鄉梓，幫助群眾，影響深遠，是中國民營企業家的先賢和楷模。張謇的事蹟很有教育意義，要把這裡作為愛國主義教育基地，讓更多人特別是廣大青少年受到教育，堅定“四個自信”。

該報道說，習近平此行離京，主要為在上海出席浦東開發開放30周年慶祝大會，而後才赴江蘇考察，重點推進長江經濟帶和長三角一體化發展。