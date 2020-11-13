蓬佩奧指台灣非中國一部分 撬動爭議各方劇烈攻防

針對美國國務卿蓬佩奧表示“台灣非中國一部分”，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，蓬佩奧的有關言論“違背事實”。“台灣是中國一部分”是任何人、任何勢力無法改變的。台灣有學者今天分析，蓬佩奧的發言沒有違反美國“一中政策”，只是用“比較正面”的方式重申美國立場。台灣陸委會今天表示，台灣過去、現在與未來都不是中華人民共和國一部分，呼籲北京當局不要再自欺欺人。中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，中方“正告蓬佩奧之流”，任何“損害中國核心利益、干涉中國內政”行徑都會遭中方堅決回擊。

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據中央社今天報道說，針對美國國務卿蓬佩奧表示“台灣非中國一部分”，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，蓬佩奧的有關言論“違背事實”。“台灣是中國一部分”是任何人、任何勢力無法改變的。中國國務院台灣事務辦公室下午是以發言人朱鳳蓮答記者問名義，以書面作上述表示。

朱鳳蓮宣稱，蓬佩奧多次就台灣議題發表“錯誤言論”，嚴重違背“一個中國原則”和“中美三個聯合公報”。而他的有關言論“違背事實，違背國際社會基本準則，違背美國政府對中方作出的承諾”。她聲稱“台灣是中國一部分，這是任何人、任何勢力都無法改變的”。“民進黨當局頑固倚美抗陸，倚美謀獨，沒有出路。進行謀獨挑釁，只會搬起石頭砸自己的腳”。

據中央社說，蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間12日在接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問時公開表示，“台灣非中國一部分”，前總統里根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。據蓬佩奧指出：“我確實認為這（美國對台承諾）是跨越黨派。我認為這項理解的核心意義是，這（台灣）是民主典範，而中國必須履行其對台灣人民的承諾，這是兩黨都能同意的事”。

台灣智庫執行委員賴怡忠接受中央社記者採訪時分析，美國“一中政策”僅承認“中華人民共和國是中國的唯一合法政府”，但沒有承認台灣是中國的一部分。蓬佩奧的發言，只是把過去沒有明說的部分，“用比較正面的方式，把同樣的主張說出來”。而台灣國立政治大學外交學系教授盧業中接受中央社採訪時則認為，美國過去在台灣“是不是中國的一部分”的問題上，採取戰略模糊的表述方式，而蓬佩奧這次使用China（中國）而非PRC（中華人民共和國），就是在打“擦邊球”，測試北京當局的底線。

據盧業中認為，蓬佩奧的發言極有可能是經過計算的。隨着美國政府進入交接期，華府決策圈中可能有人希望“美台可以繼續增進關係”，蓬佩奧這次發言“會讓繼任的拜登（Joe Biden）政府處理兩岸問題時更棘手”，“要改變這個趨勢，要花費更多政策成本”。

中國外交部發言人汪文斌今天下午除重申“一中原則”是“中美關係的政治基礎”，還稱蓬佩奧是“出於一己政治私利”，“進一步破壞中美關係、損害台海和平穩定。”

中央社引述賴怡忠認為，中國是“罵蓬佩奧”給美國下任政府看，但拜登會不會買帳，就要看拜登團隊中，由誰主導對中政策。不過可以肯定，“不會有人去承認台灣是中國的一部分”。

盧業中則指出，中國把砲火集中在蓬佩奧身上，“相對克制，但也沒有忽略得分”，因為點名“蓬佩奧之流”，就是在對反華勢力發出訊號。另外，北京還提到“損害台海和平穩定”，即認定美國也要對兩岸和平穩定負責，要求美國不要介入“中國內政”。

中央社說，至於台海是否會因為蓬佩奧的發言陷入危機。賴怡忠分析，這完全是看中國的“一念之間”，但如果中國要鞭打、施壓台灣，反而會給予美國軍事處理的借口。

針對美國國務卿蓬佩奧指“台灣非中國一部分”，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，中方“正告蓬佩奧之流”，任何“損害中國核心利益、干涉中國內政”行徑都會遭中方堅決回擊。中央社說，中國外交部下午舉行例行記者會，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌說，中方“正告蓬佩奧之流”，任何“損害中國核心利益、干涉中國內政”的行徑，都會遭到中方的堅決回擊，也“阻擋不了中國統一的歷史潮流”。

就蓬佩奧關於台灣非中國一部分講話，台灣陸委會今天表示，台灣過去、現在與未來都不是中華人民共和國一部分，呼籲北京當局不要再自欺欺人。據台灣大陸委員會今晚以書面形式強調，中華民國是主權國家、成立迄今仍在台灣屹立不搖。台灣過去、現在與未來都不是中華人民共和國一部分，呼籲北京當局不要再自欺欺人。據陸委會也提到，北京當局應務實面對兩岸現狀、正視中華民國及台灣民意，秉持對等尊嚴原則，進行良性互動對話，共同維護台海和平。

據中央社說，陸委會並表示，長期以來，台美是價值共享與區域安全利益的重要同盟，台灣樂見美方不分朝野黨派，支持台灣推動穩健的兩岸政策，未來持續以具體行動深化台美關係及落實“台灣關係法”及“六項保證”的承諾。