進口牛肉冷凍包裝再遭指含新冠病毒 武漢通報原產地巴西

“2019新冠病毒”幾個字反映在注射器針頭的一滴注射液上

武漢市及山東省梁山縣昨天分別在進口的冷凍牛肉外包裝上，發現新冠肺炎病毒陽性的核酸檢測結果。事發後，兩地分別對涉及的貨物及人員進行檢查，目前皆無傳出其他陽性案例。

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據中央社今天報道說，武漢與山東通報進口冷凍牛肉包裝核酸檢測陽性。武漢市衛生健康委員會今天發布公告，當地疾控部門按照“對進口冷鏈食品檢測全覆蓋”要求，對中食武漢冷藏物流有限公司中央直屬儲備肉冰庫里的冷凍食品，進行新冠肺炎核酸檢測，並在抽查出的3件去骨牛肉外包裝上，發現陽性的檢測結果。

據公告說明，這批冷凍牛肉是從青島黃島海關入關的進口食品，原產地為巴西，該批次進口產品共1006箱，重達27噸。這批冷凍牛肉在8月7日從青島黃島海關入關，存放於青島潤渤冰庫，8月15日出庫，8月17日抵達武漢並一直存放在中食公司的冰庫至今，沒有流入市場。

該批冷凍牛肉被發現外包裝呈新冠肺炎病毒陽性的結果後，武漢市區指揮部就封存這批貨物，並對人員排查隔離、場地消毒殺菌等，且對冷凍庫外環境和工作人員進行採樣及核酸檢測。報道說，至今天7時止，中食公司冷凍庫中的200個環境樣本跟該公司的112名員工的核酸檢測結果都呈現陰性。

另外，山東省梁山縣今天也透過官方微信發布通報，稱在1件從外地銷往當地的進口冷凍牛肉製品的外包裝上，采檢出新冠肺炎病毒陽性的結果；但公告沒有說明這個冷凍牛肉製品的原產地。事發後，梁山縣官方也立即啟動冷鏈食品疫情防控應急預案，封存涉事的進口冷凍牛肉製品和物流車輛，並對相關企業及周邊環境全部消毒殺菌，對密切接觸者全部進行集中隔離和核酸檢測，目前結果皆為陰性。

據中央社說，中國接連在進口冷鏈食品上檢測出武漢肺炎病毒陽性的結果，海關總署在11月9日就宣布對進口冷鏈食品進行預防性全面消毒，並實行管控追溯。除此之外，於12日宣布，截至11日，已暫停中國公司自全球20國、共99家發生員工染疫情形的企業進口貨品。