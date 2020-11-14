中國佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教北京聯席學習五中全會精神

據香港媒體今天透露，北京上周三（11日）召開全國性宗教團體聯席會議第14次會議，來自佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教5大宗教團體的負責人先後發言，強調要“把思想和行動統一到黨中央決策部署上來”、“堅持我國宗教的中國化方向”，並提到“防範化解宗教領域重大風險”，引導信眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀。

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據星島日報今天報道稱，五大宗教開會，學習五中全會精神。該報道引據官方消息，會議由聯席會議輪值主席、天主教愛國會主席房興耀主持。中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長王作安出席會議並講話。中國佛教協會副會長演覺、中國道教協會會長李光富、中國伊斯蘭教協會會長楊發明、中國天主教主教團主席馬英林、中國基督教三自愛國運動委員會主席徐曉鴻、中華基督教青年會全國協會總幹事吳建榮分別發言。

據會議強調，“學習宣傳貫徹黨的19屆五中全會精神，是全國性宗教團體當前和今後一個時期的重要政治任務”，“把思想和行動統一到黨中央決策部署上來”。會議提到“要防範化解宗教領域重大風險，高度重視宗教領域的風險隱患，牢固樹立國家意識、公民意識、法治意識，維護宗教領域正常秩序”，以及“引導信教群眾樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀”。

該報道說，其中中國天主教主教團主席馬英林主教發言時強調，“中國天主教將繼續發揚愛國愛教的優良傳統，擁護中國共產黨的領導和社會主義制度，緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，自覺維護黨中央權威和集中統一領導” 。