中國多地指測出進口食物冷凍包裝新冠病毒

“2019新冠病毒”幾個字反映在注射器針頭的一滴注射液上

中國在過去的24小時報告多地新檢測出進口冷凍包裝上的新冠病毒，原產地據指有巴西，阿根廷和沙特阿拉伯等地。官方要求進貨單位消毒。

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據中央社今天報道稱，自13日起，中國大陸山東、湖北、福建、甘肅、河南等5地24小時內通報，在冷凍貨品發現2019冠狀病毒核酸陽性。其中，多地檢出核酸陽性的貨品，運輸過程均曾途經山東冷鏈。據央視新聞app（應用程式）、澎湃新聞等陸媒報導，湖北武漢昨天通報，12日從山東青島黃島海關入關的巴西進口冷凍去骨牛肉臀腰肉心外包裝樣本上，檢出病毒核酸陽性。據消息，這批進口產品共27噸，1006箱，8月7日在青島黃島海關入關，存於青島潤渤冷庫，8月15日出庫，8月17日抵達武漢後一直儲存於中食冷庫，未流入市場。

河南鄭州市疾情防控領導小組辦公室今天則通報，鄭州疾控中心昨晚在一批產地為阿根廷的冷凍豬肉外包裝抽檢標本中，檢出病毒核酸陽性。通報表示。這批冷凍豬肉共24噸、1303件，產地為阿根廷，11日從青島黃島區巴龍冷庫由貨車發出，12日中午抵達鄭州萬邦市場，在入庫前檢出可疑陽性，經中牟縣疾控中心、鄭州市疾控中心複檢，從15份外包裝標本中檢測出5份陽性。

山東省濟南市衛生健康委員會上午也在官網通報，濟南市疾控中心昨天在蓋世物流園區冷庫貯存的進口冷凍食品及包裝標本中檢測出2019冠狀病毒核酸陽性。人民日報旗下的健康時報官方微博昨天初步統計，自8月以來，山東省已成為中國進口冷凍食品檢出2019冠狀病毒核酸陽性最多的省分。

據該報道，另外，甘肅蘭州市城關區13日對焦家灣冷凍廠進行定期採樣抽檢過程中，發現一份來源於天津港冷鏈蝦的蝦內包裝樣品核酸檢測陽性，其他樣品為陰性。消息表示，這批貨物產地為沙特阿拉伯，今年10月21日由天津海關入境，11月5日從天津發往蘭州，11月8日到達城關區焦家灣冷凍廠，目前對這些貨物均已追蹤處置。

該報道說，中國海關總署今天也宣布，從阿根廷一家牛肉生產企業進口的2批冷凍去骨牛肉產品外包裝樣本中檢出2019冠狀病毒核酸陽性，即日起暫停接受這家企業的進口申報4周，期滿後自動恢復。