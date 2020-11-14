中國昨才賀拜登 學者指怕刺激特朗普

拜登宣布勝選美國總統後近6天，中國外交部終於表達祝賀。據香港政治學者黃偉國分析，北京認為太早表態恐刺激現任總統特朗普，導致他在政權交接前加強對中國的圍堵措施。

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據中央社今天引述報道稱，美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）日前宣布勝選後，多國元首陸續表達祝賀之意，中國則是直到昨天才由外交部發言人汪文斌表示祝賀，這是中方對拜登宣布入主白宮的首度公開表態。據該報道，美國之音今天引述香港政治學者、前香港浸會大學助理教授黃偉國分析，中國不想太早祝賀拜登，主要原因應是避免刺激現任總統特朗普（Donald Trump）。若太早表態，恐讓特朗普在政權交接之前，加強針對中方的圍堵措施。

據黃偉國說，在全球圍堵中國的形勢下，中國外交部極力避免“押錯注”。黃偉國表示，他理解香港人及台灣人對特朗普的支持，特別是經歷去年的“反送中”運動後，相比其他西方國家元首對中共的虛偽，對中共強硬的特朗普更能令台港民眾得到共鳴及期望。

該報道說，不過，黃偉國在訪談中也指出，若特朗普真的以法律戰成功“翻盤”，在沒有連任的壓力之下，是否會維持現在對中共的強硬措施，值得關注。他表示，“中共是威脅”是當前美國民主、共和兩黨的共識，因此即便拜登上台，也不一定會對中共比較客氣。

報道指香港自由黨榮譽主席田北俊日前受訪指出，拜登上台後會逐步改善對中國的關係，甚至可能取消特朗普政府針對中、港的制裁措施，包括制裁兩地官員等。不過黃偉國不認同這樣的推測。他以目前外國媒體披露的拜登內閣初步名單推測，拜登團隊的國務卿、國家安全團隊未必會走親中路線。他認為不可以太早斷言拜登執政之後會逐步取消相關的制裁措施。