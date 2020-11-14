安徽兩分鐘6廳官落馬 創紀錄

安徽省紀委監委昨天下午兩分鐘內連續通報六個廳官受到黨紀政務處分的消息，創下近兩年來同一天通報處分結果的新紀錄。此前的紀錄是上月24日內蒙古紀委監委曾一分鐘內連發四名廳官被開除黨籍的消息。消息沒有落馬貪官涉款細節。消息罕指在處分通報中，六人都被指對抗組織審查，還有多人被指與他人串供，轉移隱匿銷毀證據等。

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據聯合早報今天也是中國官方消息，兩分鐘處分六廳官，安徽刷新同天通報新紀錄。該報道引述上觀新聞消息，這六名廳官分別是：安徽農村信用社聯合社原黨委書記、理事長陳鵬被“雙開”，合肥市中級人民法院原黨組書記、院長許建被開除黨籍，馬鞍山市人大常委會原黨組書記、主任從輝被“雙開”，安徽省科技廳原黨組成員、副廳長朱建基被開除黨籍，安徽省人防辦原黨組成員、副主任管早臨被“雙開”， 安徽省人防辦原巡視員、省民防協會原會長陶海被開除黨籍。

該報道說，當天被通報處分的六個廳官，都長期在安徽省內任職，也都是在今年上半年被查。其中，各有兩個分別來自政法系統與人防系統，一個來自金融系統，一個長期在安徽科技系統工作。

在處分通報中，六人都被指對抗組織審查，還有多人被指與他人串供，轉移隱匿銷毀證據等。