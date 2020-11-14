專家指香港絕對有可能爆發第四輪疫情 料會強制特定群組接受病毒檢測

香港疫情反覆，近日出現多宗源頭不明的武漢肺炎個案，港府抗疫專家許樹昌教授直言，香港踏入第四輪疫情爆發的可能性「絕對存在」。有傳媒引述消息人士透露，行政會議已授權食物及衛生局局長陳肇始可指令特定群組進行強制檢測，而非如商界和建制派議員要求的全民強制檢測。

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綜合不同傳媒引述的消息人士報道，港府今(14日)午稍後時間會公布，食衛局長可指令特定群組接受病毒檢測的決定，另亦會收緊上月底才放寬的食肆及酒吧每枱人數，可能會把食肆每枱食客的人數上限由現時的6人收緊至4人，而酒吧每枱的人數上限亦可能由4人下調至2人。

有關變動是因為香港現時的第三輪疫情有所反覆，過去一旦期已有14宗本地確診個案，當中11宗是在過去三天出現，昨日的6宗確診個案中，有4宗是本地個案，其中一半是源頭不明個案，其餘2宗是早前已確診的群組的感染個案。身兼港府專家顧問的中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早出席電台節目時表示，源頭不明的本地確診病例個案多而分布較廣，相互之間沒有流行病學關連，又涉及流動性強的的士司機，令追蹤密切接觸者的工作更難，所以香港踏入新型冠狀病毒第四輪疫情爆發的可能性絕對存在。

他重提加強對豁免人士的檢疫，建議從高危地區返港的領事，應在機場等候檢測結果才可離開，他認為，機組人員現時已需要在機場等候檢測結果，病毒不分職業，現時港府對領事「有點寬鬆」的安排應該改變，又指機場的快速測試和基因提取過程只需52分鐘，不會對受檢人士造成太大影響。

香港至今有5436宗確診個案，108人死亡。在116名留院病人中，6人危殆、1人嚴重。