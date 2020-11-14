捷克軍情研究警告中美俄爭霸或引爆第3次世界大戰 北京指不爭霸

捷克情報機構近日發布《2019年捷克軍事情報報告》，宣稱中國、美國及俄羅斯爭奪全球霸權之際，全球正面臨新一輪世界大戰的威脅，全球衝突已處於“第一階段”，同時國際法的重要性已明顯減少。香港媒體指，中國反駁中、美、俄爭霸的說法。

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據東網報道，捷克軍情報告指中美俄爭霸或致第3次世界大戰。根據捷克情報機構近日發布的《2019年捷克軍事情報報告》，宣稱中國、美國及俄羅斯爭奪全球霸權之際，全球衝突已處於“第一階段”，那些能夠並希望積極參與全球衝突的人正在形成全球觀念，並逐步確定可以控制衝突的技術工具，中、美、俄爭霸可能引發全球軍事衝突。

據該報告又指，部分國家加強操縱民眾的意識亦導致局勢危險加劇，世界秩序成疑，各方亦忽略了以和平對話，解決新矛盾的重要性。

東網說，但中國內媒反駁中、美、俄爭霸的說法，強調中國並沒有與美國爭奪全球霸權的意思。報道引述中國外交部副部長樂玉成去年在現代國際關係研究院論壇演講所說，有人指世界權力正在轉移，認為美國的霸權將轉移到中國身上，但這與事實不符，也不符合時代發展趨勢，重申中國從未想過要挑戰或取代美國。