日美防長電話會談 再次確認美國對釣魚島的防衛責任

日本防衛相岸信夫14日與美國代理國防部長米勒舉行了電話會談。鑒於美國總統特朗普突然解除了美國原國防部長埃斯珀的職務，此舉旨在新舊交替後的日美溝通。

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會談是與美國方面呼籲進行的，在日本時間14日早晨進行了35分鐘，首先米勒進行自我介紹等，同時對東海、南海的局勢進行意見交換，雙方再次確認了不承認單方面以力量的背景單方面改變現狀的嘗試。

同時雙方關於日美同盟的重要性和朝鮮開發彈道導彈的現狀等交換了意見。並就今後雙方的緊密合作金和共同對應安保問題達成一致。

岸信夫表示：對在東海和南海擴大軍事影響力的中國表示關切。兩人還談及釣魚島防衛問題，再次確認了釣魚島規定美國對日防衛義務的《日美安全保障條約》第五條的適用對象。

日本防衛相河野太郎6月15日在防衛省向媒體表示，將停止在秋田縣和山口縣推進部署陸上導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”計畫，

當事時的日本首相安倍晉三6月16日在官邸對媒體表示，已同意防衛省停止此前在秋田縣和山口縣推進的陸上部署型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”部署計畫。

圍繞日本“陸基宙斯盾系統”計畫的替代方案，兩人再次確認包括技術層面在內，日美將緊密協作。

兩人還達成共識，將在查處朝鮮為逃脫聯合國安理會制裁在海上轉移物資的“倒貨”方面，日美將展開合作。