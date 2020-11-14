港府稱經濟已見底 料全年GDP收縮6.1% 評論稱仍須看疫情

香港第三季本地經濟生產總值(GDP)按年跌3.5%，較第二季9%的按年跌幅明顯收窄，按季比較則反彈2.8%，雖較預期略低，但已扭轉連續五個季度這個回歸以來最長的收縮情況。港府官員認為，從數字看，經濟已於本年第二季見底，並將全年GDP預測調整為按年收縮6.1%，是此前預期的負6%至負8%的上限。但官員補充，復蘇勢頭可能受外圍環境轉變影響；而評論更指出，香港復蘇情況其實未算理想，若真的爆發新一輪疫情，經濟所受打擊會更大。

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港府經濟顧問歐錫熊昨(13日)在公布最新經濟數據時又表示，美國制裁香港的影響在可控範圍內，特別是貿易方面，影響相當輕微，但中美關係和地緣政治局勢緊張，可能拖累香港出口復蘇步伐，旅遊業及其相關行業的冰封狀態，短期內亦難現曙光 。

根據香港統計處昨天公布的最新經濟數據，香港全年的GDP預期雖略為改善至負6.1%，但基本通脹預期亦由8月時的1.8%調低至現時的1.3%，整體通脹更調低至0.3%。事實上，港人消費意欲尺仍受疫情和經濟前景影響，以致第三季私人消費開支按年下跌8.2%，跌幅顯著；此外，營商環境困難，建造活動疲弱，亦令整體投資開支按年實質明顯下跌11.1%。港府預計，只要本地疫情保持受控，經濟活動會在第四季進一步輕微改善，但就業和收入狀況疲弱，難免繼續制約私人消費，而經濟前景高度不明朗也會壓抑商業投資。

外貿方面，受多個主要市場的進口需求恢復帶動，香港9月貨物出口大幅增加，整體貨物出口在第三季重拾3.9%的溫和按年增長，但由於旅遊業仍然停擺，加上跨境運輸和商業服務依然疲弱，服務輸出按年實質進一步急挫34.6%。

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才認為，雖然GDP按季出現正增長，但去年同期的經濟數據已因社會事件而處於較低基數，在此情況下的第三季GDP仍按年下跌3.5%，反映經濟回暖情況未算理想。但他預料，只要疫情能夠繼續受控，服務業便可恢復，令倚賴服務業的香港經濟亦受惠。