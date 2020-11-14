特朗普或曾質疑如果美國遭到中國攻擊時日本袖手旁觀

日本前首相安倍晉三近日接受共同社專訪，透露任內與美國總統特朗普會晤時，對方不滿基於《美日安保條約》在發生緊急情況時兩國的職責分擔，更質疑：“假若美國遭中國攻擊，日本什麼都不會做吧？”另外，日本防相岸信夫周六（14日）與美國代理防長米勒通電話，確認釣魚島適用於《美日安保條約》。

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據東網今天報道說，安倍指特朗普曾質疑美若遭華攻擊時日本不會幫忙。安倍晉三本周四（12日）在訪問中表示，特朗普與他舉行首腦會談時，曾稱基於《日美安全保障條約》在發生緊急情況時兩國的職責分擔“不公平”，質疑：“若日本遭朝鮮攻擊，美國將作戰。但若美國遭中國攻擊，日本什麼都不會做吧？”安倍回應時強調，他改變了憲法解釋、允許行使集體自衞權，並打造防護美國軍艦的安保法，即使內閣支持率下降10個百分點，仍就堅持日美同盟開展遊說工作。特朗普對此表示信服，稱“你是武士”。

據該報道，安倍在訪問中將特朗普表達不滿表述為“受到挑戰”，並在此基礎上表示這是美國人普遍的想法；又指若未能對此作出交代，就難以維持美日同盟，強調安保法的意義。安倍沒透露上述會談的日期，但稱“談論了好幾次同樣的話題”。安倍與特朗普在2016年11月以來，曾舉行約15次會晤，但上述內容此前從未公開。

東網說，另外，因應美國防長埃斯珀突然被撤職，岸信夫周六與美國代理防長米勒舉行電話會談。岸信夫表示，關注中國在東海和南海擴大軍事影響力，強調反對以力量單方面改變現狀。二人確認，釣魚島是《美日安保條約》第五條的適用對象；又談及北韓早前公開疑似新型洲際彈道導彈的閱兵儀式，對此表示警惕。