聯合國人權辦關注香港議員資格褫奪事件 親建制律師會也難解「新程序」合法性

聯合國人權事務高級專員辦事處就香港立法會議員被褫奪資格一事發出帖文，指議員不應受任意制裁，促請港府確保民選代議士享有基本自由和受正當程序保障。而港府在北京授權下褫奪議員資格一事，不單受到香港大律師公會批評為「顯然不是正當程序」，甚至是立場較親建制的香港律師會也未沒有公開支持北京決定，而是要求港府從逝響應公眾對褫奪議員資格的「新程序的合法性和正當性。」

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中國人大常委會透過香港特首褫奪四名議員資格事件繼續發酵，在中國作出決定後第三天，位於瑞士日內瓦的聯合國人權高專辦在推特發出簡短聲明，指國會議員的表達自由應受保障，參與公共事務時應免受威脅和任意制裁，促請港府確保香港經民主選舉的代議士享有基本自由和獲得正當程序對待。

在香港，敢言的大律師公會在人大決定公布翌日發表聲明，指港府以四名議員在本年7月時被選舉主任取消參選新一屆立法會資格為由而不應延任議員一年，並由人大作出決定來落實，有關做法「顯然不是正當程序」，因為《基本法》第79條已訂明立法會議員喪失資格的情況，特首按人大決定取消議員資格，是繞過了《基本法》規定，而且，選舉主任7 月裁定參選人的資格時，並沒有處理現屆立法會的任期問題，港府根據選舉主任的決定去取消四名議員在現屆立法會的延任資格，並據人大常委會的決定追溯至今年7月四人被裁定提名無效時，實屬不當。

公會聲明續稱，有關做法嚴重損害法律必須明確的原則，再加上過程中沒有給予當事人響應的機會，單憑行政決定剝奪議員繼續在任的的權利，實有違法治下固有的公平及程序公義原則。

立場傾向建制的律師會昨(13日)午亦發表聲明，指公眾關注事件，為確保港府行為符合正當的法律程序、透明和問責，促請港府從速響應，特別是取消資格的法律依據及其影響，包括令法律界在立法會喪失代表，以及授權港府按照人大決定來宣布誰人喪失議員資格的「新程序」的合法性和正當性。

四名被褫奪資格的議員中，郭榮鏗是由法律界選民投票選出的代表。

而在律師會發出聲明後，占理事會人數三分之一的7名開明派理事隨即發表另一份措辭較強硬的少數派聲明，批評人大的決定違反法治，有違《基本法》和「一國兩制」原則，促請中國和香港政府不要以政治凌駕法治。這份以法律執業者和學者發出的聲明續稱，立法會議員是市民的代表，絕不能單由行政機關禠奪議員資格，否則就是嚴重剝奪市民的政治參與權利；而人大決定讓新標準追溯之前的行為，亦有違憲制原則和國際標準。

本身是基本法委員會成員的香港大學法律學院教授陳弘毅則為人大決定降溫，強調今次情況特殊，人大8月處理議員延任問題時沒有處理資格問題，現在須另外處理，而人大最新的決定亦不影響《基本法》，第79條仍然適用。