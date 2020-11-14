銀監會官員：金融創新不能形成寡頭壟斷 監管從來都是推動者和維護者

中國銀行保險監督管理委員會首席風險官肖遠企11月14日在出席活動中表示，監管從來都是金融創新的推動者和維護者，但關鍵是要把風險控制在合理的水平，要鼓勵能守住風險底線的金融創新、能夠增進社會福利的金融創新、能維護公平競爭的金融創新。

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肖遠企當天在參加“第11屆財新峰會：重建全球信任”論壇上指出，金融機構的三大職能是支付中介、信用中介和撮合中介，科技在金融業務中的大量應用也並沒有改變這三個基本職能。他說，“金融監管發展到現在已經非常豐富，既有銀行、證券、保險、金融集團等行業監管，也有審慎監管、行為監管等方式，但其核心都是監督或引導金融機構做好這三個基本職能。”

對於金融監管的目標，肖遠企談到，就是在最可能的金融效率邊界與金融安全邊界尋找最佳結合點。“回顧整個金融歷史，監管本身就是一部創新的歷史。金融監管鼓勵金融創新，應當最大化提高金融市場的資源配置效率，同時構築金融安全的屏障，最小化金融的運行成本、內在損失和外因風險。”他指出，監管就是要讓這種狂歡回歸理性，堅決不支持繼續把狂歡推向瘋狂的所謂“創新”，不能讓喧囂瀰漫雙眼。此外，他還列舉了三類值得鼓勵的創新：一是鼓勵能守住風險底線的創新。

肖遠企說，“金融本身就是經營管理風險的行業，幾乎沒有絕對無風險的業務。不能夠簡單地把金融創新與製造風險畫等號，也應該看到金融創新是風險管理水平提高的重要組成部分，它本身就有利於提高風險管理的水平。”他提出，二是鼓勵能夠增進社會福利的金融創新；三是鼓勵能維護公平競爭的金融創新。

對此，肖遠企稱，“融創新不能夠構築和固化行業進入壁壘，阻撓市場參與群體或者降低市場活躍度，金融創新也不能夠形成寡頭壟斷，獲取超額回報，損害公眾利益，從創新開拓者蛻變為創新阻礙者，淪為破壞遊戲規則的利己工具，金融監管就是要維護公平的市場競爭環境，建立多層次、有活力的金融體系，加強一致性監管，特別是降低‘大而不能倒’造成的道德風險，減少市場不公平導致的負外部性，維護金融穩定和大眾利益。”

值得一提的是，阿里巴巴集團創始人馬雲10月24日出席上海第二屆外灘金融峰會發表演講時，就中國的金融話題提出了諸如，“巴塞爾協議像一個老年人俱樂部”，“（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險”，“今天銀行延續的還是當鋪思想”，“好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管”等言論。隨後《華爾街日報》引述“知情的中國官員的話”報導稱，就在馬雲作出這一演講的幾天後，中國領導人習近平下令中國監管機構進行調查，並有效地停止了螞蟻集團的IPO。