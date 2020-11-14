馬雲友香港遭刀襲傷重手術 襲擊者黑衣黑褲黑口罩埋伏得手

今日（14日）凌晨時分，與阿里巴巴創辦人馬雲份屬好友、綽號“錢多多”的內地富豪及慈善家錢峰雷，與其助理離開灣仔會展皇朝會時，突然被3名刀手埋伏襲擊。43歲的錢峰雷雙腳、手掌均中多刀，他由救護車送院治理，直至今午他仍進行手術。至於錢的48歲助理方淵，他臉部及背部身中數刀，目前情況危殆。另外，今早9時許警方反黑組探員重返皇朝會調查，案件暫未有人被捕。

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據香港01今天報道報告案情消息說，富豪錢峰雷挨斬，兩人身中多刀重創，錢正接受手術，同行助理危殆。今早9時許警方反黑組探員重返皇朝會調查，案件暫未有人被捕。

消息說，大腿受傷的錢峰雷送院治理。同被斬傷的錢峰雷姓方助理，頭破血流送院。

事發在今日（14日）凌晨12時許，警方接獲報案指，43歲的錢峰雷與其48歲助理方淵，兩人離開灣仔會展皇朝會時，當時錢峰雷的司機已駕駛七人車在外等候。其間他們突然被3名持刀男子襲擊，兩人身中多刀，兇徒得手後逃去無終。

報道指，錢峰雷遇襲後，立即衝上七人車座駕，由司機驅車逃離現場，直至返回港島南區香島道的獨立屋豪宅後，才報警求助，其後送院治理。

至於留在現場的助理方淵，事後由救護員送院治理，兩人醒送往律敦治醫院，其後轉送東區醫院治理。

據該報道說，警員接報到場，經初步調查，案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。警員接報到場，經初步調查，案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。警方正追緝3名涉案男子，他們案發時身穿黑色上衣及黑色長褲，戴黑色口罩。