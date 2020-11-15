台灣東突厥斯坦協會座談會 專家指經濟決定北京對新疆治理

台灣東突厥斯坦協會今天舉辦座談會，台灣有學者認為，中共將持續關切新疆問題，但受到美中貿易戰接連衝擊，中國經濟能不能撐住，將決定中共對新疆維吾爾族的政策將如何發展。

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據中央社今天報道稱，台灣東突厥斯坦協會15日上午舉辦“近代東突厥斯坦（即新疆維吾爾自治區）獨立建國歷史回顧與省思”座談會。座談會由台灣東突厥斯坦協會理事長、律師何朝棟主持，國立政治大學台灣史研究所副教授李福鍾、台灣智庫諮詢委員董立文、報呱軍事專欄作家魯斯濱等與談。

該報道稱，董據立文表示，新疆地區極具戰略價值，是中國大陸深入到中亞地區的連結。另外，俄羅斯、印度到美國等大國都曾在中亞地區提出“大中亞”戰略的概念，更凸顯新疆對中共的重要性。董立文研判，加上中國境內的蒙古地區近期出現爭議，中共將持續高度關切新疆問題，但受到美中貿易戰等接連衝擊，讓中國已是一個外強中乾的國家，未來北京會如何應對新疆問題，單看其經濟是否能撐住“一帶一路”倡議的大撒幣及其後續的發展，這將“會決定新疆維吾爾族的命運”。

據中央社說，但魯斯濱指出，與維吾爾族關係緊密的如哈薩克斯坦等中亞國家人民來說，“反中”已不是新鮮事，隨着中國逐漸成為哈薩克斯坦等國的最大貿易夥伴，因此在新疆問題方面，中亞地區國家的主要行為者是俄羅斯，然而因為中國在車臣問題上支持俄羅斯當局，所以俄羅斯對新疆問題僅會關注，但不會動作。

據該報道，李福鍾則在問答階段，針對北京治疆的問題表示，中共設置的新疆生產建設兵團在當地掌握農業、工業到貿易等大型企業，兼具後備兵力及經濟命脈的角色，形成緊密的控制。另外，北京還透過大量移民等方式，讓新疆地區的維吾爾人成為少數民族，以便對當地進行統治。