李源潮罕攜太太上海公開露面

中國前國家副主席李源潮繼9月底現身央視新聞畫面後，11月初，李源潮的身影再次出現於公眾眼前，而且更是罕有的與太太高建進一同參觀上海第三屆國際進口博覽會。

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據蘋果日報今天報道稱，中國前國家副主席李源潮近年負面消息纏身，曾被指與因受賄、非法獲取國家秘密等罪下馬的前中辦主任令計畫過從甚密，甚至多次傳出李源潮在2018年退休後自殺。李源潮繼9月底現身央視新聞畫面後，11月初，李源潮的身影再次出現於公眾眼前，而且更是罕有的與太太高建進一同參觀上海第三屆國際進口博覽會。

據東浩蘭生物集團上海經貿商務展示有限公司官網消息顯示，李源潮於11月7日現身於上海進博會上海綜合形象展區參觀。當時，上海市委常委、常務副市長陳寅、市商務委副主任劉敏、上海蘭生股份有限公司副總裁、上海外經貿商務展覽有限公司執行董事周巍，總經理袁竤慧，副總經理駱也舟等陪同或向李源潮作解說。

該報道稱，相關照片顯示，李源潮戴着口罩參觀，精神狀態不俗，而且其夫人高建進也罕有的一起出席公開活動。此外，新華報業網在對參展企業的一篇報道文章中也有提及李源潮此行。

據蘋果日報，李源潮與上海頗有淵源，其父親李干成在文革前曾是上海市委常委、上海市副市長，被視為中共執政後上海市政建設的奠基人之一。李源潮於2013年3月至2018年3月間擔任中國國家副主席一職。此前，李源潮還曾擔任共青團中央書記處書記、江蘇省委書記、中組部部長等要職。

蘋果日報引述消息報道稱，令計畫因涉及嚴重違紀違法落馬受查後，李源潮被指涉嫌與令計畫“團團夥夥”，之後又爆出妻弟涉及貪腐問題，其司機、秘書、小舅甚至他本人也傳出被調查。李源潮在2018年退休後，多次傳出自殺消息，最言之鑿鑿的一次是今年9月20日傳他在家中自殺身亡，中央部門已介入調查。央視隨後於同月30日，播出李源潮出席中共建政招待會的畫面，被外界視為闢謠。