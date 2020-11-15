澳大利亞推出一系列重返東南亞援助計畫

澳大利亞政府一改2014年以來持續削減援助東南亞經費的做法，於周六（11月14日）宣布：該國政府將推動一系列重返東南亞的援助計畫，準備撥款5.5億澳元投入東南亞，援助各國從新冠狀疫情大流行中復蘇，推動多個經濟發展與安全防衛計畫。該國媒體認為：此舉是為了抗衡中國。

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中央社引述澳大利亞廣播公司周六的報導指出：澳大利亞政府援助東南亞政策出現重大轉變，是為因應中國在東南亞急速擴大影響力，澳大利亞對此深表憂慮。雖有政府官員向媒體表示：政府的舉動與中國在東南亞擴大影響力無關，但該國媒體依舊認為：相關計畫明顯是針對與中國關係密切的東南亞國家。

近年來，中國政府出資數以百億元計的巨額款項，用於在東南亞各國推動重大基礎建設；其中在湄公河流域興建水壩工程計畫，將對老撾和柬埔寨等國引發嚴重環境污染問題，頗令澳大利亞不安。

據報道，澳大利亞推出援助東南亞的計畫中，高達2億3200萬澳元將投入湄公河流域的柬埔寨、老撾和緬甸。主要是推動當地5G網絡等科技建設，並將在緬甸首都設立一個新的澳大利亞聯絡機構。

澳大利亞還將投入1億澳元，在東南亞各國推動多個安全防衛計畫。將用於軍事訓練、海事安全（maritime security）、對抗傳染疾病及英語培訓等。同時準備向各國派遣更多防衛顧問。

堪培拉同時承諾，將斥資7000萬澳元投入東南亞各國的基礎建設工程、4600萬澳元援助各國落實自由貿易協定、6500萬澳元用於海洋資源持續發展、2400萬澳元投入「全球對抗愛滋、結核病及瘧疾基金」。

澳大利亞總理莫里森表示，該國致力於“一個區域的主權獨立國家，有韌性面對脅迫”。莫里森指出：澳大利亞十分明白，東南亞的繁榮就是我們的繁榮；這對我們很重要，我們將致力推動。