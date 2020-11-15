香港收緊防疫：酒吧食肆減客並午夜宵禁 婚宴敬酒須戴口罩

香港武漢肺炎疫情有新一輪爆發風險，港府決定，明日起，恢復兩星期前較緊的防疫社交距離措施，食肆和酒吧的每枱人數上限將分別降至4人和2人，而堂食時間亦縮短至午夜零時，人數限在店內容納量的一半。另外，市民只可在餐桌上飲食，故此婚宴一般都有的敬酒環節，亦不得飲食並須佩戴口罩，直至本月26日。

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食物及衛生局長陳肇始昨(14日)午宣布新措施時說，在婚宴上敬酒，賓客都會站着，傳播風險較大，故亦不得飲食並必須佩戴口罩。香港餐飲聯業協會會長黃家和憂慮，新措施將令婚宴或團體活動等酒樓宴會最受影響，因為每桌人客由6人減至4人，會令氣氛大打折扣，市民或因此取消聚餐。

是次收緊措施反應最大的，是酒吧業界。香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁不滿港府總是找酒吧開刀，而午夜零時至2時是酒吧業界的黃金時間，讓酒吧把營業時間由現在的凌晨2時縮回至午夜，生意額將跌至兩成或以下，不排除有酒吧會倒閉。

酒吧業雖說已配合政府的抗疫措施，但專家袁國勇指出，很多食肆和酒吧沒有跟隨防疫指引，以致疫情在萬聖節後回升。而在今日凌晨3時，警方發現尖沙咀一間樓上酒吧仍未打烊，內有過百名顧客在飲食消遣，涉嫌違反防疫限制措施，於是拘捕三名酒吧負責人和職員。

酒店房客人數和行動將受管制

陳肇始又表示，正研究規管酒店Staycation(stay和vacation的合並字，意思是在酒店房間內辦派對、聚會及渡假，是疫情期間新興行為，有人譯作「住宿假期」)活動，把旅館列入受規管的處所後，規定酒店房間不可讓多於4人聚集，同一家庭例外；另又須確保回港接受14日檢疫人士與非檢疫人士的房間分隔在不同樓層，以防交叉感染。

有關措施將受到大量在聖誕和新年假期回港探親渡假者的巨大挑戰，陳肇始表示，不反對日後讓從外地抵港人士在定點酒店進行檢疫，但須找到足夠檢疫酒店才可落實，而現下情況緊急，只能加強防止檢疫者和非檢疫者在同一酒店出現交叉感染，包括檢疫人士不得接受探訪；若需補充物資，須由親友或酒店職員放於房門外等。

公開數據顯示，近月出現至少兩組Staycation感染群組，最先是梅窩銀礦灣「海景渡假樂園」群組共有7人染疫，其後更衍生第二、三代傳播；另一組是在尖沙嘴港威酒店爆發，牽涉最少4人。

另外，豁免檢疫人士的待遇亦會收緊。本地機組人員日後從極高風險地區抵港，入境後均須接受檢測才可放行；所有豁免人士都要由所屬機構安排點到點私人交通工具，曾到訪高風險地區的外國使領館人員，要在所屬機構安排的地點自我隔離14天。