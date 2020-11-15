馬雲富豪友香港遭刀砍後開腔 不知道是誰斬襲

據香港01今天報道說，阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號“錢多多”的內地富豪及慈善家錢峰雷，昨凌晨偕男助理於灣仔遭三名刀手追斬，錢中刀後立即乘座駕返回香島道豪宅求救。錢峰雷今日（15日）下午接受《香港01》訪問，首度開腔談及遇襲事件，他稱不知道對方(施襲者)是誰，亦沒有與人發生衝突，受傷進行手術後，正在休息。他聲音顯得疲累，其後不願再多談遇襲一事。

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據香港01今天報道稱，富豪錢峰雷挨斬遇襲後首度開腔，錢多多指：不知道是誰，沒有衝突。

該報道說，該報記者今日亦到其淺水灣豪宅欲查問，惟未有人應門。

該報道稱，事發於昨日（14日）凌晨12時許，44歲綽號“錢多多”的內地富豪錢峰雷，與48歲姓方內地男助理正欲離開灣仔會展皇朝會，遭三名刀手追斬，錢峰雷大腿中刀，隨即衝上司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道豪宅求援；其助理則頭破血流，留在現場待救，事後兩人均清醒送院。錢峰雷及男助理被送往律敦治醫院接受治療，其後轉送東區醫院。錢峰雷昨日接受手術後，情況嚴重，其後出院休息；其助理傷勢一度危殆，幸經治理後情況轉為嚴重。警方將案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

據該報道，錢峰雷是知名大慈善家，曾在同學聚會中贈送iphone手機予各人、以及參加藝人李亞鵬及王菲主辦的慈善晚宴，以2,000萬元人民幣投得一件玉觀音擺設，被網民及李亞鵬稱為“錢多多”。

沒有消息報告香港警方調查此案有否進展，也沒有消息指是否有嫌疑被捕。