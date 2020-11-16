亞太超級經濟圈RCEP畫定 中國最大的贏家？

中國與日本、韓國、澳大利亞在內的亞太地區14國簽署RCEP---『區域全面經濟夥伴關係協定』，國際輿論視為是中國在亞太地區強化其角色，平衡美國亞太影響力的重大之舉。

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法國大報『世界報』指出，印度缺席美國缺少興趣，中國與戰略上存在重大分歧的國家---北京一方，日本澳大利亞另一方簽署這一協議，無疑強化了北京在亞太地區的中心角色。這一協定尤其向世界顯示的是，亞洲，已經指向了後新冠時代。這也是亞洲經濟三強---中國、日本、韓國之間簽署的第一個重要的經濟協定。RCEP談判始於2013，2017加速，面對保護主義的特朗普政府，亞洲欲維護自己的經濟增長。

『世界報』在其題為“RCEP協定，拜登面對中國的第一個挑戰”指出，該協議無疑是對美國特朗普政府2017年退出的TPP協議---跨太平洋夥伴關係協定的完美製衡。中國總理李克強稱讚這是“多邊主義的勝利”，但在世界報看來，中國官媒避免顯出向美國後花園投去了一塊石頭，但其評論透出北京對這一協議十分滿足。

世界報認為，達成這一協議，無疑是一個重大進展。協議覆蓋了全球三分之一的人口，三分之一 的全球產出。由此成為與北美自由市場、歐盟市場三足鼎立的巨大市場。尤其從另外一層意義看更為顯著，這是該地區經濟分量最重的三國---中日韓首次達成的經濟協議。

世界報的疑問是，中國是否要通過這一協議主導這一地區？籠罩在這一自貿協議前途之上的最大問題是，中國將要在其中扮演什麼角色？奧巴馬2016年簽署了把中國排斥在外的TPP太平洋自貿協議，特朗普上台後退出了這一協議。這一新的一章是對未來的拜登政府的第一個挑戰，它大大地減弱了由美國、日本、印度及澳大利亞鍛造並得到法德支持的抵制中國擴張主義的印太戰略雄心。

德國媒體似乎普遍認為中國加入RCEP，最大的輸家是美國，亞洲從此將誕生足以與美國抗衡的經濟圈。南德日報指出，北京很清楚美國勝選總統拜登上台後歐洲將重新信任美國，它需要新的盟邦來反制，因此突然改變立場願意讓步，祝賀拜登當選不到48小時就簽署了『區域全面經濟夥伴協定』，加入世界上最大的自由貿易區，可謂是戰略上的一大成功。德國第一電視台評論說，這個新的自由貿易區沒有規範環保標準、工會的自主性和工人權益，可謂相當具有中國特色，特朗普原本努力抑制中國崛起，看來結果適得其反。

紐約時報也指出，『區域全面經濟夥伴協定』，這個由北京方面設計的協議，在一定程度上是為了平衡美國在該地區的影響力。該報指出這一協定幾乎不影響法律工作、會計或其他跨境服務行業，在確保更大程度的知識產權保護上也沒敢走多遠……該協議還迴避了諸如保護獨立工會和環保、以及限制政府對國有企業的補貼等重大議題。

TPP曾受到美國共和黨和民主黨兩黨的猛烈抨擊，拜登也對是否會加入接替TPP的協議含糊其辭。拜登曾表示推遲任何新貿易協議的談判，希望把精力集中在控制疫情、復蘇經濟以及投資美國製造業和技術上，但紐約時報引述一些貿易專家指出：RCEP的簽署表明，世界上的其他國家不會等美國。歐盟也在加快步伐進行貿易談判，隨着其他國家簽署新的協議，美國出口商可能會逐漸失去市場。

日經中文網報道，RCEP未來正式上路後料將增加中國存在感，中國此前對貿易自由化態度不是很積極，因為中美之間的貿易摩擦加劇產生了影響，轉換了方針。日本原來想利用印度加入來牽制中國，但未料印度脫離談判，被迫改變戰略，將透過與中國及韓國間擴大貿易獲取實際利益。而對中國而言，在與美國持續對立的情形下，北京以跟亞洲國家間協調為優先，急於打造一個沒有美國框架，傾力構築中國影響力所能及的經濟圈，在跟日本間的關稅也選擇讓步。