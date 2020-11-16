拜登入主白宮將停建美墨邊境牆

美國媒體確認民主黨總統候選人拜登贏得了2020總統大選。美國中文《世界日報》綜合引述英文媒體報道說：拜登入主白宮後將會立即停建美墨邊境牆。被特朗普稱為“偉大而美麗的牆”的美墨邊境牆，已經興建了450英里，花掉150億美元。拜登在競選時就誓言勝選後將叫停工程，停止興建。

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特朗普計畫沿美墨邊境修建的牆，共長1954英里，如要全部建成，還需用55萬6千噸鋼材，以及79萬7千立方米的混凝土。

國會民主黨一直反對為美墨邊境牆撥款，因此大部分建牆款項是從國防預算中挪用，國會撥款只有45億元。

特朗普自2017年上任後便着手修建美墨邊境牆，他和他的支持者們認為這道牆意義重大，可以有效阻止來自中南美洲的拉丁裔非法移民大量進入美國。

有媒體指出，今年大選有超過1460萬拉丁裔選民參加投票，高於2016年的1260萬。美國大部分媒體和民主黨人士認為，特朗普的反移民政策引起拉丁裔選民的反感，在曾經是共和黨鐵桿州的亞利桑那，拉丁裔選民幫拜登實現反轉。

媒體普遍預測，拜登將採取寬鬆的移民政策，特別是對於來自中南美洲尋求庇護的難民家庭，拜登將對他們提供庇護和援助。

近日，美國的一些媒體開始為停建甚至拆除美墨邊境牆造輿論，NBC電視新聞報道稱，亞利桑那州南部崎嶇不平土地上的邊境牆，壓倒了數百年歷史的仙人掌植被，截斷了美洲虎和狼群遷徙路線，印第安人的神聖祖地和遺跡也受到威脅。