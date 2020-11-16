華郵：港台編導被捕揭開中共加緊控制傳媒序幕

香港電台《鏗鏘集》兩個有關元朗涉嫌警黑合作專題報導的女編輯蔡玉玲因違反“道路交通條例”罪名被高調逮捕，美國華盛頓郵報分析指出，從記者被捕、新聞自我審查、新聞機構管理層人事變動、拒發記者簽證等一系列事件，反映香港當局加緊控制傳媒。

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這是繼紐約時報上周長文分析香港的大學因為傳統上的自由氣氛不容港府而遭到有計畫的“整肅”之後，當局對香港的傳媒亦展開牽制，顯示國安法在年中生效之後，北京對香港已進入全面監控局面，甚至連立法會微弱的反對聲音亦難以容忍。

分析引述中大新聞與傳播學院院長李立峯教授（Francis Lee）說：“政權一直試圖打壓少數保持獨立、勇敢及專業的機構。他們真的想制止這種資訊公開的環境。”有資深記者認為，北京自1997年香港主權移交以來已嘗試控制傳媒，2014年雨傘運動之前，傳媒都能大致保持編採獨立，但之後行業開始產生轉變，編輯及管理層受到更多來自政府的壓力。

有研究香港傳媒的學者表示，傳媒機構擁有權轉變及中國資金湧入香港，令機構的利益逐漸向中國傾斜，並影響新聞編採方式，例如阿里巴巴集團於2015年收購了《南華早報》。無國界記者今年公布新聞自由指數，香港的排名在180個國家中，由2002年的第18位，急跌至今年的第80位。

文章提到，香港去年爆發大規模示威期間，有大量記者到現場採訪，所紀錄的新聞材料除了讓部份被控的示威者無罪釋放，更同時揭露警方的不法行為，包括針對示威者的暴力行為和偽造證據。北京推行港版國安法後，容許加強對記者的監督及規管，親中陣營認同要規管記者，聲稱去年曾出現很多“假記者”。

港版國安法後實施後發生多宗傳媒被打壓的事件，例如壹傳媒創辨人黎智英8月被拘捕，同日有數百警方衝入蘋果大樓；警方9月修訂《警察通例》中“傳媒代表”定義，將網媒和學生記者排除在外。一名不具名的香港電台記者擔心成為下一個目標：“我們像他們（蘋果日報）一樣，基本上都被視作反政府組織。”

華郵又引述記者指，他們對本港新聞機構管理層如何迎合規定表示震驚。例如電視廣播新聞（TVB）曾製作特輯解釋國安法為何對香港有利，而《南華早報》“希望向大量的國際讀者講述中國的故事”。《南早》一名前記者向《華郵》表示，自己曾被高層指示，其工作是“改正不少記者的親民主、反中國偏見”，提到有時示威報道中確實需要更多平衡，但那位高層卻視自己的角色是“挽救中國的榮譽”。一名資深記者慨嘆，“這就是傳媒與香港製度重組立場一致的方式”。