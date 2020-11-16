香港民主黨主席痛斥政府“死不足惜”人大DQ猶如“脫褲露械”

香港民主黨主席胡志偉15日在香港電台節目城市論壇上痛斥香港這個政府死不足惜，而人大進一步繞過基本法DQ 4名民主派議員，做法猶如“除褲露械”，“民主派有責任總辭，表達我們全面反對”。

廣告 繼續瀏覽後續

在同一日，政務司司長張建宗在網誌中指出，今次按全國人大常委會決定失去議員資格的4名議員，是依法認定“不擁護基本法、不效忠特區”，批評民主派總辭是“不智、不負責任”。

身兼民主派會議召集人胡志偉在節目上反斥最不智和不負責任是特區政府，批評港府過去一直拒絕回應港人訴求，更用3萬警力對港人濫捕濫控下，香港社會已跟政府無任何妥協餘地。他認為，政府若至今拒絕反省，只懂將問題諉過他人，“這個政府其實死不足惜”。

胡志偉又形容，全國人大常委會今次無視基本法，進一步DQ 4名民主派議員，做法猶如“除褲露械”，“民主派有責任總辭，表達我們全面反對”。他又指，民主派陣營需再商討立法會選舉的意義，才能決定未來是否參選，並認為即使參選，選舉可能亦只會產生讓港人透過公投抗議政府的意義。

城市論壇另一嘉賓嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣相信，中央今次DQ做法已將民主派趕去另一極端，並認為民主派議員今次撤出議會，其實獲得相當民眾支持。他估計，香港未來10年政局將十分跌宕，“有很高的不可預測性，衝突不只在議會，而是出到街頭，或者非常規的抗爭、野貓式的破壞行動，相信大家不樂於見到”。

李又認為，隨着建制派全面主導立法會，立法會對政府的監察力度定必減弱，港人不能期望立法會能就重大問題，對政府產生制約作用，“例如明日大嶼，他們（建制派）一定不會反對填海，不會好像民主派那般的不容（填海）”。

親商的自由黨榮譽主席田北俊表坦言，預期該黨議員會投票支持政府推動有爭議性的大灣區投票安排，但稱由於政府現時在立法會只需24至25票即能通過相關議案，故不排除有個別建制黨派議員屆時或“做樣”反對政府。

今年7月參選立法會選舉時，遭選舉主任以政見為由DQ的中西區區議會議員梁晃維則認為，民主派總辭是“有辭好過沒辭”，但認為最好總辭時機已過。他又指，選舉主任7月時所列出的DQ紅線，全是選舉主任自行決定，當中無任何法理根據，即使參選人表明不再堅持過去想法，選舉主任仍可以選擇不相信而DQ參選人，“你說如何揣測下次的紅線？基本上是沒得估”。他認為當局早就想阻止反對聲音進入立法會。

對於政府會否連民主派區議員也一併“封殺”時，梁晃維稱現時是“做得一日得一日”，指如果政府連原則性反對國安法都不允許的話，全港300多名民主派區議員都有可能遭到DQ清算，不能完成4年任期。